Orbán Viktor megérkezett a Fehér Házba

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 18:25:00 CET

A magyar miniszterelnököt Donald trump várta az ajtóban. Kezet fogtak, miután Orbán Viktor csaknem egy órát késett. A felvételen feltűnt Lázár János, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is.

Donald Trumptól a helyszínre sereglő újságírók megpróbálták megtudakolni, hogy kap-e mentességet az orosz kőolajat sújtó amerikai szankciók alól az Orbán-kormány, de az amerikai elnök nem válaszolt. Great leader – kiáltotta Orbán Viktorra mutatva az amerikai elnök. Mindketten sötét üzleti öltönyt viselnek, Donald Trump sárga, Orbán Viktor bordó nyakkendőt visel hozzá.