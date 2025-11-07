Donald Trump: Orbán Viktor egy igazán jó ember, szeretik az országában

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök azonnal leült a hivatalos programban szereplő munkaebédre. Donald Trump azzal méltatta a vendégét, hogy Orbán Viktor egy igazán jó ember, akit szeretnek az országában.
2025-11-07 18:46:00 CET
Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök azonnal leült a hivatalos programban szereplő munkaebédre. Donald Trump azzal méltatta a vendégét, hogy Orbán Viktor egy igazán jó ember, akit szeretnek az országában.
Meg akarja könnyíteni a védekezést az emberek számára a bukaresti kormány. 2004 óta 27 embert ölt meg medve Romániában, ebből 19-et az utóbbi öt évben.