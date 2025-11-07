Orbán Viktor aranykort vár

A magyar miniszterelnök hangsúlyozza, hogy nem azért jött Donald Trumphoz, hogy segítséget kérjen tőle az EU-val szemben vívott harcához, hanem hogy aranykor kezdődjön.
2025-11-07 18:59:00 CET
Meg akarja könnyíteni a védekezést az emberek számára a bukaresti kormány. 2004 óta 27 embert ölt meg medve Romániában, ebből 19-et az utóbbi öt évben.