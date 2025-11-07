Orbán Viktor megköszönte Donald Trumpnak, aztán az előző amerikai elnököt, Joe Bident bírálta

A magyar miniszterelnök szerint a Biden-adminisztráció minden megakadályozott, lerombolt és megszüntetett, ő pedig most azért érkezett a Fehér Házba, hogy új fejezetet nyisson a magyar-amerikai kapcsolatokban.
Meg akarja könnyíteni a védekezést az emberek számára a bukaresti kormány. 2004 óta 27 embert ölt meg medve Romániában, ebből 19-et az utóbbi öt évben.