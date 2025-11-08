Már a magánszolgáltatóknak is fáj a magyar egészségügy állapota

Magyarország;konferencia;Boston Consulting Group;magánegészségügy;

2025-11-08 07:06:00 CET

Egyelőre közfinanszírozásból érkező forrásra nem számíthat a magánegészségügy, a Boston Consulting Group partnere, Újlaki Ákos pedig nem hisz abban, hogy kisebb változtatásokkal lehet érdemben javítani a rendszeren.

Bárki alakít is kormányt a választások után, az egészségügy, mint probléma már másnap fel fog bukkanni – figyelmeztetett Újlaki Ákos, a Boston Consulting Group partnere a nyolcadik Nagy Magánpraxisnapon. (A Boston Consulting Group volt az a cég, amely elkészítette a belügyminiszter számára az egészségügy átalakításának máig titkolt tervét.)

A fórum első pódiumbeszélgetésén Lancz Róbert, a Primus Egyesület elnöke arról beszélt, hogy egyfajta öntisztulás várható a magánszolgáltatók piacán. A tavalyi és az idei év tapasztalatai igazolták: ennyi szereplőt ez a piac nem bír el: ennyi szakemberhez túl sok telephely.

Az a konferencia egyéb előadásaiból és Lancz Róbert szavaiból is kiderült: a korábbi évekhez képest megcsappantak a magánszolgáltatók bevételei, egyesek gyorsan növekedtek, túl sok telephellyel működtetnek ellátásokat, miközben a lakosság egyre szegényedik. Így a páciensek közül sokan visszatérnek az állami szolgáltatókhoz. A magánszolgáltatók azzal sem számolhatnak, hogy a közeljövőben megjelenhet náluk forrásként közfinanszírozás bármely formája. Az állami szektornak éppen a megtisztítása zajlik a magánszolgáltatóktól. A rossz finanszírozás miatt részben maguk a cégek adják vissza a közfeladatot, részben az éppen zajló laborközpontosítással és a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok visszaállamosításával az állam szorítja ki azokat a közfinanszírozásból.

Lancz Róbert hangsúlyozta: a magánszektor érdekvédő- illetve lobbi szervezetei sokszor és sokféle javaslattal éltek a kormányzatnál, hogy miként lehetne jelentős többletköltségek, illetve a társadalmi szolidaritás sérülése nélkül konszolidáltabbá tenni a két szektor működését. Eddig eredménytelenül, s – szerinte - a 2026-os választások miatt még legalább egy évig, nem várható érdemi változás.

- Nem hiszek abban, hogy kisebb lépésekkel lehet javítani az egészségügyön

– reagált Lancz Róbert szavaira Újlaki Ákos. Mint mondta: bárki is alakít kormányt, szerinte azonnal foglalkoznia kell az egészségüggyel. Azt, hogy mekkora lesz a változás az azon múlik, hogy mennyi pénze lesz erre az új kormánynak. Azt el tudja képzelni, hogy történhetnek hatékonyság növelő intézkedések, hiszen egy ciklus elején könnyebb a keserű tablettát lenyeletni a lakossággal. Hozzátette: egyáltalán nem biztos, hogy kisebb változtatásokkal az egészségügyet jó pályára lehet lökni, ide tőke kell az állam részéről, és ez gazdasági kérdés.

Arra a kérdésre, ha most lehetne három lépése, amit megtehetne a rendszer reformjára, Újlaki Ákos, azt felelte: szerinte túl sok az állami kórház, fele ennyi elég lenne. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt – szerinte- jelenlegi működési formájában meg kellene szüntetni. Most ugyanis az infrastruktúrát finanszírozza, nem világos, hogy milyen érdekeltségi rendszerrel, mivel kívánja motiválni a szolgáltatókat. Harmadsorban pedig – úgy vélte – fel kell venni a harcot a médiában azzal, hogy minden rossz az egészségügyben. És az elégedetlenség szítása helyett meg kell tanítani az embereknek azt, hogy hogyan tudják jól használni a rendszer szolgáltatásait. Alapvetően meg kell tanítani az embereknek azt, hogy helyesen használják a rendszert. Az orvosoknak pedig arról kellene leszokniuk, hogy pingpongozzanak a beteggel. Ahelyett, hogy amikor csak lehetséges, befejezett ellátást nyújtsanak.