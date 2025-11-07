Kiemelt ügyként kezelik a népegészségügyi hatóságok a gyerekeket érintő tömeges ételmérgezést

Budapest;ételmérgezés;NNGYK;

2025-11-07 17:52:00 CET

Több száz gyereket vittek orvoshoz csütörtök óta, miután elfogyasztották óvodai, illetve iskolai ebédjüket. Az összes intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el.

Péntek délelőtt a Népszava is beszámolt arról, hogy 47 gyerek került kórházba hányás- illetve hasmenéssel járó megbetegedés miatt, miután csütörtökön elfogyasztotta ebédjét az egyik XIII.kerületi óvodában. A Heim Pál Gyermekkórház megerősítette az értesülést.

A kórház szerint több intézményből is jöttek gyerekek, eddig összesen 470-en hasonló, ételmérgezésre utaló tünetekkel. A hatóságok szerint mindegyik érintett intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el.

A népegészégügyi hatóságok kiemelt ügyként kezelik a tömeges megbetegedést – derül ki a péntek délutáni közleményből, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) , a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatal közösen adott ki.

Mindeközben a XIII. kerület is megszólalt az ügyben – pénteken önkormányzati beszerzésből biztosították az ételt a gyerekek számára, jövő héttől pedig egy másik vállalat fog szállítani az érintett intézményeknek. Az érintett ételmintákat átadták a hatóságoknak.