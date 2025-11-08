Tátongó szakadék szegény és gazdag között

Az angolszász, a német, és a francia sajtó immár hetek óta azt harsogja, hogy a nagyvilágban szakadatlanul és megállíthatatlanul növekszik a milliárdosok száma. Annak ellenére így van ez, hogy a kimutatások szerint az idén, 2016-ban valamivel enyhébb iramban történt ez, mint tavaly. Az adatot a BCG (Boston Consulting Group) tette közzé. A milliárdosok vagyona egy év alatt 5,2 százalékkal gyarapodott, szemben a tavalyi 7,5 százalékkal, és teljes összegben elérte a 147 720 milliárd eurót. Az eurózóna államai esetében a növekedés már szerényebb 1,7 százalékos mértékű volt.