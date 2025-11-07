Donald Trump kijelentette, hogy nagyon jó a viszony Európával, csak a bevándorlás ne lenne, Orbán Viktor nézett maga elé egy kicsit

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 19:10:00 CET

Az Orbán–Trump-sajtótájékoztató egyedüli kellemetlen pillanata az volt, amikor előkerült a NATO-szövetséges Romániaiából történő amerikai csapatkivonás ügye. Nemrég, október közepén a románok dobták be, hogy az amerikaiak mire készülnek az észak-atlanti szövetség keleti szárnyán, az erről szóló újságírói kérdésre pedig Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter most a magyar miniszterelnököt és az amerikai elnököt félbeszakítva úgy válaszolt, amerikai katonák maradnak Romániában, csak az változik, ahogyan átvezénylik, illetve cserélik őket, és amúgy is, az egészről előre szóltak a NATO-szövetségeseknek is, beleértve Mark Rutte NATO-főtitkárt is.

Donald Trump ezután kijelentette, hogy az Egyesült Államok nagyon jó viszonyban van Romániával és nagyon jó viszonyban van Európával is, csak a bevándorlás kérdésében nincs egyetértés. Méltatta az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi és importvám-megállapodást is. Eközben Orbán viktor nézett maga elé egy kicsit. 16:28-nál kezdődik ez a jelenet a videóban.