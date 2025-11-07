Mráz Ágoston Sámuelt mintha klónozták volna, egyszerre két élő műsorban beszélt az Orbán–Trump-találkozóról

Nézőpont Intézet;Mráz Ágoston Sámuel;kormánypropaganda;

2025-11-07 20:10:00 CET

Egészen rejtélyes mutatvány, de úgy tűnik, Mráz Ágoston Sámuelnek vagy van egy vele azonos nevű ikerterstvére, vagy klónozták, vagy generáltak belőle még egy példányt mesterséges intelligenciával.

A 444 szúrta ki a fideszes médiagépezet legfrissebb mutatványát: szakértőik egyszerre két helyszínen is képesek élő adásban megfejteni a világot a kormánypárt híveinek. Legalábbis úgy látszik, így történt ez a kormánypárti Nézőpont Inzézet igazgatójával, Mráz Ágoston Sámuellel, aki két különböző propagandatermék élő adásában elemezte ki a fejleményeket Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni találkozójával kapcsolatban.

A Mandiner Mesterterv címen futó élő adásában Kereki Gergő online főszerkesztő mellett G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel adott az útmutatást. Ha pedig a néző átkapcsolt a Patriótára, akkor Stumpf István és Mráz Ágoston Sámuel szakértelmében gyönyörködhetett. Az adások egy bizonyos szakaszában így egyszerre két Mráz Ágoston Sámuel két különböző gondolatára figyelhettek élőben.

Hogy mindez hogyan lehetséges, arról csak találgatni lehet, alább néhány opció:

Mráz Ágoston Sámuelnek létezik egy ikertestvére, aki szintén Mráz Ágoston Sámuelnek hívnak és szintén a Nézőpont Intézet igazgatója,

Mráz Ágoston Sámuelen klónozták, így egyszerre két helyen is szerepelhetett,

A Fidesz megalkotta az AI által generált Mráz Ágoston Sámuelt.

Utóbbi opció feltételezhetően további lehetőségeket nyitna majd meg a kormánypárti elemzések mesterséges intelligenciával való generálása terén.