Szijjártó Péter: Diverzifikálás lesz az energiapolitikában, nem kell lemondani az orosz forrásokról

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 21:41:00 CET

A Bloomberg értesülése annyiban helytálló, hogy három pontot tartalmaz, de onnantól semmiben - felelte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ATV-től az MTVA-hoz szerződő Csuhaj Ildikó kérdésére.

A fűtőelemek szállítása körülbelül 100 millió dolláros tétel, azért van erre szükség, mert a magyar gazdaság energiaigénye nőni fog, ezért a meglévő kapcsolatok mellett új fűtőelemekre is szükség lesz. A miniszter hangsúlyozta, hogy az orosz források tehát itt is fennmaradnak, amit Orbán Viktor kiegészített azzal, hogy ez azt jelenti, hogy használni fogunk oroszt, franciát és amerikait is. „Három lábon állunk” - fogalmazott.

Ami a kis moduláris erőműveket illeti, ott az összeg attól függ, hogy végül hány kis moduláris reaktor felépítése mellett döntenek, ez egy gazdaságstratégiai döntés lesz - mondta Szijjártó Péter. A 20 milliárd dollár akkor helytálló, ha az nagyjából 10-12 erőművet jelent, vagyis az 5-6 az nagyjából 10 milliárd - magyarázta.

Ami a nukleáris fűtőelemek tárolására vonatkozó technológiát illeti, annak költsége a tárcavezető szerint valahol 100 és 200 millió dollár között van. Az LNG esetében is érvényes az, hogy diverzifikálásról van szó, a meglévő gázszállítási források mellé veszik az amerikait is - közölte Szijjártó, azaz itt sem kell az Orbán-kormánynak elengednie Oroszország pénzelését, csak mellé az Egyesült Államoknak is fizetnek majd. Megjegyezte, az MVM-nek már van két másik, nyugati irányú hosszútávú szerződése is. Ötéves szerződést terveznek az amerikaiakkal, körülbelül kétmilliárd köbméter LNG-ről van szó összesen, arról, hogy ez mennyibe kerül, konkrétumot nem mondott.