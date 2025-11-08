Meghalt Kálmán Yvonne

gyász;operett;

2025-11-08 13:27:00 CET

A világhírű magyar operettkomponista, Kálmán Imre lánya 88 éves volt.

Hosszú betegség után, életének 89. évében pénteken Los Angelesben elhunyt Kálmán Yvonne, a világhírű magyar operettkomponista, Kálmán Imre lánya. Életét édesapja zenei örökségének védelmére és nemzetközi népszerűsítésére szentelte – közölte szombaton a Budapesti Operettszínház.

Kálmán Yvonne gyermekkorában a világháború miatti száműzetést is megélte, fáradhatatlanul dolgozott apja műveinek megóvásáért és ismételt színre viteléért. Éveken át Puerto Vallartában, Mexikóban élve világszerte épített ki kapcsolatokat színházakkal, művészeti igazgatókkal és karmesterekkel. Az ő erőfeszítéseinek köszönhetően Kálmán Imre halhatatlan operettjei, mint a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és A chicagói hercegnő új közönséget hódítottak meg Európában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban.

Az operett műfajának nemzetközi népszerűsítésében végzett több évtizedes munkájáért 2017-ben, nyolcvanadik születésnapján Pro Cultura Hungarica díjjal tüntették ki. A zene világán túl Kálmán Yvonne elkötelezett volt az állatvédelem iránt is. Mexikóban megalapította a Yvonneka Alapítványt, amely kóbor kutyák mentésével, orvosi ellátásával és örökbe adásával foglalkozott.