Oszvald Marika a kitörő életöröm himnuszává képes tenni azt a Fényes Szabolcs-slágert, hogy „Kellene ma éjjel egy kis haccáré...”. Valósággal „bezúdul” a Városmajori Szabadtéri Színpadra.
A Csókos asszony némiképp frivol szerelmi vallomás Budapesthez. Élettel, nyüzsgéssel, perpatvarral, érzelmekkel teli. Kedvesen idealizált kép, telivér valóságelemekkel. A több mint 800 dalt szerző Zerkovitz Béla iróniával vegyített, rajongó lokálpatriotizmusának kivetülése. Az éjszakai bárokkal is felvidított, forrongásban lévő főváros, jó figurákkal és jó firmákkal, nagy fazonokkal „teletűzdelt” arzenálja. Embermustra. Slágermustra. Hang- és táncözön. Szórakoztatás a köbön, de azért korkép, az 1920-as évek megjelenítése, és persze valamennyire a maiaké is, ahogyan a Miskolci Nemzeti Színházban Szőcs Artur megrendezte minden különösebb aktualizálás nélkül, mégis érvényesen.
Ezekben a napokban is zajlik a Lehár Fesztivál, melynek otthonául évtizedek óta a magyar-osztrák határtól több mint 300 kilométerre elhelyezkedő Bad Ischl szolgál. Nem mindennapi helyszín, az egyszer biztos.
Valceres tündérmesétől az orfeumi forró revühangulatig – a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős zenés osztálya délutántól estig operetteket játszott.
Az örök díva, a vérforraló nő, aki temérdek zenés szerep után bizonyította, hogy prózában is kiváló, ma 90 éves.
Nagy érdeklődés kísérte az Állami áruház című kecskeméti előadás városmajori vendégjátékát.
A Kossuth-díjas operaénekes csak a döntés után hozta nyilvánosságra a több mint száz oldalas dokumentumban leírt elképzeléseit.
Mörbischben a Fertő tóra épített hatalmas színpadon augusztus végéig a Marica grófnőt adják. A látványos produkció koreográfusa magyar, Bodor Johanna.
Se nagybőgőbe ugrás, se jaj, cica. Aki Honthy Hanna-idézőbe menne a volt Moulin Rouge helyén frissen megnyílt Kálmán Imre Teátrumba, ne tegye. Aki viszont kuriózumra vágyik, az ne féljen: a Riviera girl jó kis remix.
Mióta felmondott az MTVA-nál és nem ő vezeti a Maradj talpon!-t, mindenki arra kíváncsi, milyen műsorral tér vissza. De arra, hogy egy operettben, a Csókos asszonyban, a Zsombói Szabadtéri Színpadon, senki se számított – írja a Bors.
Életének 92. évében elhunyt az operettműfaj egyik legendája, Zentai Anna színművésznő - közölte az Operettszínház.
A sárospataki Rákóczi-vár udvarán Mozart és Bartók műveivel megkezdődik a Zempléni Fesztivál jubileumi, 25. rendezvénysorozata. A program gerincét alkotó klasszikus zenei koncertek mellett lesz opera, operett, jazz, színház, tánc és kiállítások. A hagyományoknak megfelelően nemcsak városok, hanem a hátrányos helyzetű zempléni régió kistelepülései is bekapcsolódnak a fesztiválba. Hollerung Gábor művészeti vezetőt és Turjányi Miklós fesztiváligazgatót kérdeztük.
Újabb „tündérmese” ér véget: húsz év együttlét és tizenöt, házasságban töltött esztendő után Polyák Lilla (39) és Homonnay Zsolt (44) elválnak egymástól - írja a Blikk.
Egykori otthona előtt táblát avatnak pénteken Rátonyi Róbert, a budapesti Operettszínház örökös tagja emlékére.
Bordás Barbara kapta az Év operettszínésze, Szulák Andrea pedig az Év musicalszínésze díjat csütörtök este a Budapesti Operettszínházban, ahol A magyar operett napja alkalmából adták át a teátrum díjait. Színes kavalkád, móka, kacagás, nézze meg!