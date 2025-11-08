Embermustra slágermustrával

A Csókos asszony némiképp frivol szerelmi vallomás Budapesthez. Élettel, nyüzsgéssel, perpatvarral, érzelmekkel teli. Kedvesen idealizált kép, telivér valóságelemekkel. A több mint 800 dalt szerző Zerkovitz Béla iróniával vegyített, rajongó lokálpatriotizmusának kivetülése. Az éjszakai bárokkal is felvidított, forrongásban lévő főváros, jó figurákkal és jó firmákkal, nagy fazonokkal „teletűzdelt” arzenálja. Embermustra. Slágermustra. Hang- és táncözön. Szórakoztatás a köbön, de azért korkép, az 1920-as évek megjelenítése, és persze valamennyire a maiaké is, ahogyan a Miskolci Nemzeti Színházban Szőcs Artur megrendezte minden különösebb aktualizálás nélkül, mégis érvényesen.