Belső vizsgálat indult a szegedi kórházban az eltűnt doktornő halála után

kórház;belső vizsgálat;Szeged;haláleset;eltűnés;főorvos;szegedi klinika;doktornő;

2025-11-09 16:45:00 CET

A főorvosnő gerincműtéten esett át, majd elhagyta a klinikát, később holtan találták meg. Vizsgálják, hogyan tudta elhagyni észrevétlenül a kórházat, és hogy történt-e emberi mulasztás.

Belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, miután a frissen műtött szekszárdi főorvosnő eltűnt a kórházból, később pedig holtan találták meg – értesült a Blikk.

Mint arról beszámoltunk, holtan találtak rá szombat délután arra a szekszárdi doktornőre, aki a biztonsági kamera felvételei alapján pénteken hajnali öt órakor elhagyta a szegedi idegsebészeti klinikát, miután a gerincét műtötték.

A szekszárdi kórház főorvosa már lábadozott, de nagy fájdalmai voltak. A kórház egyik biztonsági kamerája rögzítette, amint a nő fekete pizsamában, papucsban és egy pulóverrel a nyakában, nyakán kötéssel útnak indul és kisétál az épületből. A rendőrség azonnal keresni kezdte a nőt, kutyás és motoros csapatokat is bevetettek. Végül bő egy napi keresés után, másnap a klinikai központ melletti, használaton kívüli garázssor mögött találták meg a doktornőt, de már holtan.

A lap információ szerint a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikáján belső vizsgálatot rendeltek el, hogy kiderítsék, hogyan hagyhatta el egy frissen műtött beteg a kórházat, miért nem sikerült időben megállítani, kit terhel a felelősség, illetve hogy történt-e mulasztás.

Mint írják, a holttest hivatalos, igazságügyi orvostani azonosítása még folyamatban van. A rendőrség szerint az elsődleges nyomok alapján az idegenkezűség kizárható, nem történt bűncselekmény, a halál pontos okát szakértők vizsgálják a Szegedi Rendőrkapitányságon elrendelt közigazgatási eljárásban.

A Blikk úgy tudja, a beteg nem jelezte kezelőorvosának, hogy el kívánja hagyni a klinikát, állapota miatt erről amúgy sem lehetett volna szó. „Érthetetlen, hogy a műtét utáni megfigyelés után hogyan öltözhetett fel észrevétlenül, hogyan hagyhatta el a klinikát az orvosnő. (...) Nem világos az sem, miért csak órákkal az eltűnés észlelése után vetettek be nyomkövető kutyákat, illetve hogy azoknak miért nem sikerült megtalálnia a szegedi Klinikák D épületétől alig 20 percnyire található területen az eltűnt beteget. A vizsgálatoknak erre magyarázatot kell adniuk, itt egészen nyilvánvaló az emberi felelősség, illetve hanyagság kérdése” – nyilatkozta a lapnak a tragikus esettel kapcsolatban Barát László szegedi kutató-mentő.