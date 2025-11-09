Nem tudták, mi kell egy helikopter-leszállóhoz?

A tervek szerint tavaly év végétől landolhatott volna a mentőhelikopter a szegedi klinika új tornyán, de jócskán késik a leszállóhely megnyitása. A szakértő szerint előkészítési hiba, beruházói tájékozatlanság állhat a gondok mögött. Amíg nincs állásfoglalás arról, ki fizeti a jogszabályváltozás miatt felmerült pluszköltségeket, továbbra is a városszéli repülőtérre érkeznek a súlyos betegek.