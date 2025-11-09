A főorvosnő gerincműtéten esett át, majd elhagyta a klinikát, később holtan találták meg. Vizsgálják, hogyan tudta elhagyni észrevétlenül a kórházat, és hogy történt-e emberi mulasztás.
Egy időzített bomba kezdett el ketyegni az intézményben.
Kilencmillió forint értékű ultrahang-diagnosztikai készüléket adományozott az AVON a Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinikájának.
Megkapta az üzemben tartási engedélyt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) klinikáinak mentőhelikopter-leszállópályája szerdán.
A tervek szerint tavaly év végétől landolhatott volna a mentőhelikopter a szegedi klinika új tornyán, de jócskán késik a leszállóhely megnyitása. A szakértő szerint előkészítési hiba, beruházói tájékozatlanság állhat a gondok mögött. Amíg nincs állásfoglalás arról, ki fizeti a jogszabályváltozás miatt felmerült pluszköltségeket, továbbra is a városszéli repülőtérre érkeznek a súlyos betegek.
Mint kiderült, nem zellert, hanem petrezselymet gyomlált ötven cigány napszámos egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei kertészetben. Égési sérüléseket szenvedtek: a szegedi klinikán ápolják őket. Az "újcselédség" munkajogilag teljesen védtelen.