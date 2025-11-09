Lando Norris mindent megnyert

Forma-1;Brazil Nagydíj;Lando Norris;

Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a Brazil Nagydíjat vasárnap. A 25 éves versenyző tökéletes hétvégét zárt, hiszen a szombati sprintfutamon is győzött, ennek köszönhetően pedig jelentősen növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. A 26. születésnapját csütörtökön ünneplő klasszisnak ez volt az idei hetedik és pályafutása 11. futamgyőzelme.

Míg Norris elsősége egy pillanatig sem forgott veszélyben, a második helyért óriási csata zajlott Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és a címvédő Max Verstappen (Red Bull) között. A négyszeres világbajnoknak végül be kellett érnie a harmadik pozícióval, de csalódott így sem lehetett, szenzációs felzárkózást produkált: az elrontott időmérőt követően csak a bokszutcából indult, a verseny korai szakaszában pedig még defektje is volt.

A három boldog dobogóst George Russell (Mercedes) és – a sprintfutamon kieső – Oscar Piastri követte, akinek három versenyhétvégével az idény vége előtt immár közel egy futamgyőzelmi (24 pont) a hátránya csapattársával, Norrisszal szemben.

A hatodik Oliver Bermann (Haas) lett a két Racing Bullst megelőzve, Liam Lawsont és Isack Hadjart a haasos Nico Hülkenberg követte, míg a pontszerzők sorát Pierre Gasly (Alpine) zárta. A Ferrari vasárnap pont nélkül maradt, a maranellóiak mindkét pilótája kiesett, így a konstruktőrök összevetésében is visszacsúszott a negyedik helyre.

A vb két hét múlva Las Vegasban folytatódik.