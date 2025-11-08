Forma-1;Brazil Nagydíj;Sao Paulo;pole pozíció;időmérő edzés;Lando Norris;

Az időmérőn Lando Norris volt a leggyorsabb, idén már hatodszor

Lando Norrisé a pole pozíció Sao Paulóban

A 25 éves pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 15. pole pozíciója.

Az összetettben élen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíj szombati időmérő edzését Sao Paulóban, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 25 éves pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 15. pole pozíciója. Norris mellől Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes ifjú olasz versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik pozícióból Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája startol.

Norris csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, az ausztrál Oscar Piastri negyedik, a címvédő és négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) pedig csupán 16. lett az időmérőn. Verstappennel a Forma-1-es debütálása, 2015 óta először fordult elő, hogy műszaki probléma vagy más egyéb gond által nem hátráltatva, önerőből nem sikerült továbbjutnia egy az időmérő első szakaszából.

A teljes rajtsorrend:

  • 1. sor:

    Lando Norris (brit, McLaren)

    Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

  • 2. sor:

    Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

    Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

  • 3. sor:

    Isack Hadjar (francia, RB)

    George Russell (brit, Mercedes)

  • 4. sor:

    Liam Lawson (új-zélandi, RB)

    Oliver Bearman (brit, Haas)

  • 5. sor:

    Pierre Gasly (francia, Alpine)

    Nico Hülkenberg (német, Sauber)

  • 6.sor:

    Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

    Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

  • 7.sor:

    Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

    Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

  • 8. sor:

    Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

    Max Verstappen (holland, Red Bull)

  • 9. sor:

    Esteban Ocon (francia, Haas)

    Franco Colapinto (argentin, Alpine)

  • 10. sor:

    Cunoda Juki (japán, Red Bull)

    Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

A hazai közönség előtt szereplő és a sprintfutam végén nagy balesetet szenvedő Gabirel Bortoleto versenyautóját a kezdésre nem tudták összerakni a Sauber szerelői, így a brazil versenyző csak az utolsó, 20. helyről vág majd neki a viadalnak. A 71 körös Brazil Nagydíj vasárnap, közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődik.

