A DK kiegészítésekkel elfogadja Magyar Péter választási etikai kódexét

2025-11-09 22:42:00 CET

Például azzal, hogy szűnjön meg a kékfideszezés, továbbá ismerjék el, hogy minden pártnak és képviselőjelöltnek demokratikus joga, hogy elinduljon a választáson.

Magyar Péter november 10-éig adott határidőt arra, hogy a pártok aláírják az általa megfogalmazott választási etikai kódexet. A Demokratikus Koalíció már a felhívás másnapján elküldte az általa javasolt kiegészítéseket azzal, hogy az eredeti változatot ezekkel tudja elfogadni.

A javaslatban semmit sem vitattak, de kiegészítették néhány dologgal, ami az eredetiből kimaradt. A javaslatok közül néhányat nyilvánosságra is hoztak:

Az etikai kódexet aláírók tartózkodnak az erőszaktól az online térben is, kerülik a támadó, agresszív viselkedést, és persze nem tépnek majd le plakátokat sem, ha eljön a kampány.

A tisztességes politikai verseny jegyében nem alkalmaznak más pártokat, szervezeteket, illetve politikusokat megbélyegző valótlan állításokat, torz címkéket, lejárató minősítéseket, mint például „Soros-ügynök”, „kékfidesz”, „brüsszeli báb”, „kollaboráns”, „szemkilövető”, „bohóc”.

A kódexet aláírók elfogadják, hogy a politikai versengés legfőbb eszköze az érvek és a programok összeütköztetése, így vállalják a részvételt a tisztességes, demokratikus politikai vitákban a listavezetőktől az egyéni jelölteken át a szakpolitikusokig. Elvégre ez a demokratikus vitakultúra a sárdobálás ellentéte.

Az etikai kódexet aláírók elismerik minden párt és képviselőjelölt demokratikus jogát arra, hogy saját döntése alapján induljon a választásokon és képviselje a választóit. Ennek megfelelően tartózkodnak attól, hogy bármely pártot, vagy jelöltet a választásokon való indulásra, nem indulásra, illetve a jelöltségtől való visszalépésre szólítsanak fel.

A DK úgy véli, az állásfoglalásuk egyértelmű, és reméli, hogy a hogy a jobboldalon is rendben mentek az egyeztetések, és nem lesz akadálya a kódex aláírásának.