Magyar Péter etikai kódex aláírására szólítja fel a pártokat a 2026-os parlamenti választás előtt

Szerinte azokról, akik nem csatlakoznak, mindenki számára egyértelművé válik, hogy át akarják verni a szavazókat és csalással akarnak kormányra kerülni.

Egy 12 pontos etikai kódex aláírására és azonnali közös pártvezetői nyilatkozat kiadására tett javaslatot Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke Facebook-videóban állt a nyilvánosság elé, az ezt kísérő szövegben pedig azt írta: „Javaslom, hogy a választáson induló minden párt vezetője írja alá a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot. Amely párt politikusai nem csatlakoznak a tisztességes választás minimumfeltételeit garantáló etikai kódexhez, mindenki számára egyértelművé válik, hogy át akarják verni a szavazókat és csalással akarnak kormányra kerülni vagy hatalomban maradni”.

Ezen túl Magyar Péter 12 pontban foglalta össze, hogy mit vár a pártjaitól a 2026-os parlamenti választás előtt: 

  • 1) Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat.

  • 2) Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről.

  • 3) Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deepfake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából.

  • 4) Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat.

  • 5) Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot.

  • 6) Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját.

  • 7) Elkötelezzük magunkat a tisztelet kultúrája mellett: nem dehumanizáljuk politikai ellenfeleinket, nem sértjük emberi méltóságukat, és nem alkalmazunk megalázó vagy becsmérlő kifejezéseket. Senkit nem hasonlítunk állatokhoz. Hiszünk abban, hogy a demokratikus verseny alapja a kölcsönös emberi tisztelet.

  • 8) Tiszteletben tartjuk a választók döntését és kiállunk minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért. Garantáljuk, hogy senkit nem fenyegetünk, zsarolunk, és tiszteletben tartjuk az eltérő politikai nézetű választópolgárok véleményét is.

  • 9) Vállaljuk, hogy kampányforrásainkkal átláthatóan és elszámoltatható módon gazdálkodunk, és nem fogadunk el semmilyen jogtalan előnyt.

  • 10) Nem keverjük össze az állami, kormányzati kommunikációt a pártpolitikai üzenetekkel.

  • 11) Törekszünk a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait.

  • 12) Ugyan gondolhatunk teljesen mást a világról és hazánkról, de minden különbözőségünk ellenére elsősorban magyarok vagyunk.

A Tisza Párt a pártok vezetőit, hogy november 10-ig írják alá az ismertetett nyilatkozatot.

