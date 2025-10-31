Magyar Péter etikai kódex aláírására szólítja fel a pártokat a 2026-os parlamenti választás előtt

politika;Magyarország;etikai kódex;Magyar Péter;választás 2026;

2025-10-31 15:01:00 CET

Szerinte azokról, akik nem csatlakoznak, mindenki számára egyértelművé válik, hogy át akarják verni a szavazókat és csalással akarnak kormányra kerülni.

Egy 12 pontos etikai kódex aláírására és azonnali közös pártvezetői nyilatkozat kiadására tett javaslatot Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke Facebook-videóban állt a nyilvánosság elé, az ezt kísérő szövegben pedig azt írta: „Javaslom, hogy a választáson induló minden párt vezetője írja alá a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot. Amely párt politikusai nem csatlakoznak a tisztességes választás minimumfeltételeit garantáló etikai kódexhez, mindenki számára egyértelművé válik, hogy át akarják verni a szavazókat és csalással akarnak kormányra kerülni vagy hatalomban maradni”.

Ezen túl Magyar Péter 12 pontban foglalta össze, hogy mit vár a pártjaitól a 2026-os parlamenti választás előtt:

1) Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat.

2) Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről.

3) Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deepfake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából.

4) Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat.

5) Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot.

6) Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját.

7) Elkötelezzük magunkat a tisztelet kultúrája mellett: nem dehumanizáljuk politikai ellenfeleinket, nem sértjük emberi méltóságukat, és nem alkalmazunk megalázó vagy becsmérlő kifejezéseket. Senkit nem hasonlítunk állatokhoz. Hiszünk abban, hogy a demokratikus verseny alapja a kölcsönös emberi tisztelet.

8) Tiszteletben tartjuk a választók döntését és kiállunk minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért. Garantáljuk, hogy senkit nem fenyegetünk, zsarolunk, és tiszteletben tartjuk az eltérő politikai nézetű választópolgárok véleményét is.

9) Vállaljuk, hogy kampányforrásainkkal átláthatóan és elszámoltatható módon gazdálkodunk, és nem fogadunk el semmilyen jogtalan előnyt.

10) Nem keverjük össze az állami, kormányzati kommunikációt a pártpolitikai üzenetekkel.

11) Törekszünk a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait.

12) Ugyan gondolhatunk teljesen mást a világról és hazánkról, de minden különbözőségünk ellenére elsősorban magyarok vagyunk.

A Tisza Párt a pártok vezetőit, hogy november 10-ig írják alá az ismertetett nyilatkozatot.