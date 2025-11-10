Balásy Gyula két és fél hektáros vidéki birtokáról tett közzé fotókat Hadházy Ákos

Hadházy Ákos;Balásy Gyula;

2025-11-10 10:45:00 CET

Dubajban is megy a bevásárlás – állítja a független országgyűlési képviselő.

Vett magának egy vidéki birtokot Balásy Gyula is – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében – melyhez fotókat is mellékelt – az áll, hogy a Tés-Csőszpuszta területén fekvő két és fél hektáros telken a tulajdoni lapon „üdülőként” megjelölt volt téeszközpont felújítása gőzerővel folyik a drónfelvételek szerint. „Már most is látni rajta az újgazdag eleganciát, viszont – szemben Pusztaverszájjal – itt van némi nyoma valami mezőgazdasági tevékenységnek is. Azt nem tudom, mennyi földet szerzett meg Balásy gazda, de nem is érdekes. Ami érdekes az az, hogy mennyi pénzt van képük ellopni az agymosó propagandán keresztül” – állapítja meg az ellenzéki politikus.

Hadházy Ákos felidézi, korábban megmutatta Balásy Gyula lebegő tihanyi luxusvilláját, a 444 pedig a floridai luxuslakásairól írt. A képviselő megbízható információkra hivatkozva hozzáteszi, éppen „Dubajban is megy” a bevásárlás.