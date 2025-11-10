Mészáros Lőrinc egy Vasember-maszkkal a háta mögött magyarázta, nem gondolkodik azon, mi lesz, ha jön a kormányváltás

sajtó;Mészáros Lőrinc;Hatvanpuszta;Magyar Péter;Mészáros Csoport;

2025-11-10 09:29:00 CET

Nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott – mondta Magyarország leggazdagabb embere, aki „politikai bullshitnek” tartja a hatvanpusztai birtokról szóló híreket. Szerinte sok újságíró inkább politikai aktivistaként viselkedik.

Az újságírás mára teljesen átpolitizálódott. Sok újságíró inkább politikai aktivistaként viselkedik, formálni akarja a politikát, az országot, a közvéleményt. De én ezzel együtt tudok élni – jelentette ki Mészáros Lőrinc az Indexnek adott interjújában. Hozzátette, számára az igazi nyomás nem ez, hanem az, hogy „hatvanezer embernek adunk munkát, és közel ötszáz cég működéséért felelek”.

Magyarország leggazdagabb embere – aki az Index fényképeinek a tanúsága szerint egy Vasember-maszkkal a háta mögött adott interjút – azt is közölte, hogy a sajtó, főleg az ellenzéki sajtó dolga a politikai nyomásgyakorlás, amivel nincs is baj. Ő nem hiszi, hogy a politika belemászott volna a gazdaságba, vagy a gazdaság a politikába.

– Egy ország működésében természetes, hogy van politika és van gazdaság, és a kettő kapcsolatban áll egymással. A nagyvállalatok mindenhol a világon együttműködnek az aktuális kormánnyal, egyeztetnek stratégiai kérdésekről – ez így normális

– jelentette ki.

Arra a kérdésre, nem érzi-e úgy, hogy a politikai küzdelem középpontjába került, Mészáros Lőrinc azt mondta, őt ez nem zavarja. Az elmúlt években – folytatta – több választást is láttunk, és az ilyen kampánystílus eddig nem hozott sikert az ellenzéknek. – Hogy Magyar Péter emleget engem? Őszintén szólva nem követem a munkásságát, nem foglalkozom vele. Én gazdasági szereplő vagyok, a dolgom az, hogy vállalatokat irányítsak. A politikát természetesen figyelem, de csak annyira, amennyire szükséges – az energiám túlnyomó részét a munkám köti le – szögezte le.

Mészáros Lőrinc azt is közölte, biztosan találkozott Magyar Péterrel, de az ismeretségük elég egyoldalú,

„ő szeretett volna engem ismerni, én viszont őt nem. Ennyi legyen elég a kapcsolatunkról. Én gazdasági szereplő vagyok, ő pedig politikai szereplő szeretne lenni.”

Arra, hogyan történt a Tisza Párt elnökének menesztése az MBH felügyelőbizottsági pozíciójából, és hogy is zajlott pontosan a távozása a NER-ből, a felcsúti milliárdos csak annyit reagált, „tavasszal írtam egy nyílt levelet Magyar Péternek, az ott leírtakat ő nem cáfolta. Ezzel a magam részéről lezártam az ügyet. Nem kívánok Magyar Péterrel többet foglalkozni.”

Egy másik kérdésre Mészáros Lőrinc arról beszélt, ő nem hiszi, hogy létezik „baloldali” vagy „jobboldali” vállalkozó.

A kormány minden magyar cégnek segített abban, hogy a hazai gazdaság stabilabb legyen, és ne csak a multinacionális vállalatok kapjanak teret. Nekem nincs miért magyarázkodnom

– közölte. Hozzátette, a rendszerváltás után lett vállalkozó, és kevesebb mint 25 év alatt felépített egy vállalatbirodalmat. Arra a felvetésre, hogy ha jövőre kormányváltás lenne, az befolyásolná-e a karrierjét vagy az eddigi eredményeit, azt mondta, „nagyon messze vagyunk attól, hogy a választási eredményekről beszéljünk”, és a választó a fülke csendjében dönti majd el, mit szeretne, ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell.

– A Mészáros Csoport egy erős, sok lábon álló vállalatcsoport, ami minden fontos ágazatban jelen van. Nem gondolkozom azon, hogy „mi lesz, ha”. A jövőt senki sem tudja megjósolni, mi pedig mindig a körülményekhez alkalmazkodunk. Ez a hosszú távú siker kulcsa: egy igazi tulajdonos csak úgy tud talpon maradni, ha minden helyzethez képes igazodni – fogalmazott.

Hatvanpusztáról pedig azt mondta, nem tudja, kinek számít ikonikus helynek, „ez egy területrész a környékünkön, de én nem foglalkozom vele”.

– Van tulajdonosa, ő kezeli, intézi a dolgait, nekem nincs közöm hozzá. A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott. Ez inkább politikai bullshit. Őszintén szólva, nem foglalkozom ilyen ügyekkel

– jegyezte meg.

Azzal kapcsolatban, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter több utcafórumon beszélt róla – azt mondta, hogy aki a NER-ben jól járt az elmúlt 16 évben, annak most, a nehezebb időkben be kell segítenie – Mészáros Lőrinc közölte, nem kívánja ezt kommentálni. Majd tudatta, hogy „az elmúlt 15 évben minden magyar vállalkozónak jól ment”, „a gazdaság pörgött, és a cégek éltek a lehetőséggel – függetlenül attól, ki melyik oldalon állt”.

– Szerintem ezek inkább politikai természetű megjegyzések. Én Lázár Jánost régóta, legalább huszonöt éve ismerem, a viszonyunk kifejezetten jó

– fogalmazott. Hozzáfűzte, nem dolgoznak közvetlenül együtt, a minisztérium megrendelő, a vállalataik pedig pályázóként vesznek részt a közbeszerzéseken. – Természetesen, ha egy projekt lezárása vagy átadása miatt szükséges, a kollégáim egyeztetnek a minisztérium illetékes vezetőivel. De politikai megjegyzéseket továbbra sem kívánok sem kommentálni, sem minősíteni – jegyezte meg.

Mészáros Lőrinc mindemellett közölte, a különadók őket is súlyosan érintettek, a MOL után talán a Mészáros Csoportot a legjobban, több százmilliárd forintot fizettek be.

– De én tulajdonosként azt mondtam: ha ezzel a magyar államháztartás helyzete javul, akkor vállalom. Természetesen nem mindegy, meddig tart ez a teher, de a cél az volt, hogy a cég stabil maradjon, és a munkavállalóink biztonságban legyenek. Ez a legfontosabb. A Mészáros Csoport ma is stabil, ütésálló és növekedésre képes – sorolta a milliárdos. Majd úgy fogalmazott,

„lehet, hogy nagyképűen hangzik, de én hazafinak tartom magam”.

Kiemelte, nem örömmel, de támogatólag állt hozzá ahhoz, hogy ha az államnak szüksége van a nagyvállalatok segítségére, akkor ebben részt kell vállalniuk, akár különadó formájában is. – Amíg ez nem veszélyezteti a működésünket, addig ez szerintem elfogadható. Természetesen mindenki azt szeretné, ha ezek a terhek fokozatosan kivezetésre kerülnének, és ebben látok is előrelépést – állapította meg.

Arra a megjegyzésre, hogy gyakran látni olyan szalagcímeket, hogy „Mészáros Lőrinc bankjában leállás van” vagy „nem lehet készpénzt felvenni”, a milliárdos üzletember megismételte: ma Magyarországon a sajtó egy része nem újságíróként, hanem politikai aktivistaként működik.

– A 444, a Telex, a 24.hu, a Népszava vagy a HVG – ezek nem egyszerűen hírt közölnek, hanem politikai céllal formálják a közvéleményt. És itt óriási felelősségük van

– vélte Mészáros Lőrinc, hozzátéve, hogy amikor „hamis vagy torzított híreket” közölnek például az MBH Bankról, azzal „nem engem támadnak, hanem az ügyfelek bizalmát kockáztatják”. – Közben a valóság az, hogy sem több, sem kevesebb leállás nincs nálunk, mint más nagybankoknál, mivel ezek szektorális problémák. Egy ilyen torz hírközlés felelőtlenség. Egy bank esetében különösen veszélyes, mert az emberek pénzéről, bizalmáról van szó. De mi elég erősek vagyunk ahhoz, hogy ezt bírjuk, és ellenálljunk ennek a nyomásnak – fogalmazott.

Az interjú zárásaként arról is beszélt, nem tudja, hogy a 60 éves kor vízválasztó-e, de egyelőre nem készül nyugdíjba. – Egy tulajdonosnak nagyon nehéz nyugdíjba menni. Ahogy azt már mondtam: hagyni kell, hogy az alattunk lévő emberek fejlődjenek, előrelépjenek és elérjék a legmagasabb szinteket. Én ezt most már látom is magam körül – és várom, hogy bekövetkezzen – jelentette ki. Megjegyezte, nem szeretné élete végéig az irodában tölteni az időt, és a célja, hogy amikor eljön az idő, a családja és a cégcsoport jövője hosszú távon is biztosítva legyen.

Mészáros Lőrinc az interjúban mindemellett közölte,

a Mészáros Csoportban mindig tisztességesen jártak el a velük dolgozó vállalatokkal, főként azokkal, akik korrektül teljesítettek. „A mostani történet is inkább politikai támadás volt. Egyetlen cégünk ellen sem indult feljelentés. Bevallom, nem vagyok operatív vezető, de erre mindig kényes voltam. Én is voltam alvállalkozó, tudom, milyen érzés, ha valakit hátrány ér. A fővállalkozónak nincs joga megkeseríteni az alvállalkozó életét – ezt én soha nem tűrném el”.

szerinte jól hangzik, hogy „gondolom, nem gyalog”, „kicsit vicces, kicsit pikírt”, és úgy véli, válasz is „a személyes támadásokra, a folyamatos karaktergyilkossági kísérletekre”.

a „legyetek bátorak” mondat is külön életre kelt, pedig, aki tartott már előadást, vagy adott már interjút, az tudja, hogy ott néha bakizik az ember.