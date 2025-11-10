Magyar Péter: Orbán Viktor az új Gyurcsány Ferenc, mindketten mentőcsomagért futottak és védőpajzsnak hazudták

Gyurcsány Ferenc;Orbán Viktor;Magyar Péter;

2025-11-10 11:03:00 CET

Magyarország totális eladósításáról van szó – jegyezte meg a Tisza Párt elnöke.

Orbán Viktor az új Gyurcsány Ferenc. Ugyanazt csinálták. Mindketten tönkretették a magyar gazdaságot, aztán mentőcsomagért és gigahitelért futottak – állapította meg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki pártvezető hozzátette, Gyurcsány 2008-ban az IMF-hez futott, míg Orbán most az amerikaiakhoz.

„Mindketten védőpajzsnak hazudták Magyarország totális eladósítását. Gyurcsány ezután öt hónappal lemondott. Orbánról 5 hónap múlva szavazunk és végleg lezárjuk a Gyurcsány-Orbán korszakot és hazánk kiárusítását” – jegyezte meg Magyar Péter.

Bejegyzésében egy videót is megosztott, amelyben összevágta, ahogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor is védőpajzsról beszél.