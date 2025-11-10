Donald Trump egymilliárd dolláros kártérítési perrel fenyegette meg a BBC-t

média;hamisítás;BBC;bocsánatkérés;Donald Trump;

2025-11-10 18:56:00 CET

Az amerikai elnök ügyvédei által küldött dokumentum három követelést tartalmaz.

Elnézést kért a BBC, miután egyik műsorukban tévesen azt a látszatot keltették, hogy Donald Trump 2021. január 6-i beszédében erőszakra buzdított – közölte a brit közszolgálati média.

Az ügy előzménye, hogy a The Daily Telegraph nyilvánosságra hozott egy belső dokumentumot, amely szerint a BBC Panorama című műsorában a Trump-beszéd két különálló részét vágták össze úgy, mintha az folyamatos lett volna. A két részlet között a valóságban ötven perc telt el. Így a műsor nézői számára az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump kifejezetten a Capitolium épületének megrohamozására biztatta támogatóit.

Ezt követően olyan felvételeket mutattak be, amelyek azt a benyomást kelthették, hogy az elnök beszéde közvetlen összefüggésben állt a történtekkel, noha ezek a képsorok még Trump felszólalása előtt készültek.

A BBC hangsúlyozta, nem állt szándékukban félrevezetni a nézőket. Céljuk az volt, hogy a beszéd fő üzeneteit rövidített formában mutassák be, mivel az eredeti felszólalás több mint egyórás volt. Ezzel párhuzamosan a nap eseményeit is érzékeltetni kívánták.

A csatorna közlése szerint egyesek kifogásolták, hogy a műsorból kimaradt az a rész, amikor Trump arra kérte híveit, hogy „békésen és hazafiasan hallassák a hangjukat.”. A BBC azonban kiemelte: ez a mondat a leadott anyagban is elhangzott.

Az elnök ügyvédei által küldött dokumentum három követelést tartalmaz. Ezek egyike, hogy a dokumentumfilm, valamint minden hamis, rágalmazó, félrevezető vagy gyalázkodó állítás azonnali, teljes és nyilvános visszavonása történjen meg, mégpedig olyan formában, amely legalább akkora nyilvánosságot kap, mint az eredeti közlés.

Emellett haladéktalanul bocsánatot kell kérniük Donald Trumptól a hamis, rágalmazó, félrevezető vagy sértő kijelentések miatt, továbbá megfelelő kártérítést kell fizetni az okozott sérelmekért.

Ha ez november 14-ig nem történik meg, akkor az elnök jogi úton vesz elégtételt, „beleértve egy legalább egymilliárd dollár értékű kártérítési kereset benyújtását.”