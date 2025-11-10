Eltűnt egy 15 éves holland lány Pápáról

rendőrség;pápa;felhívás;eltűnés;

2025-11-10 17:07:00 CET

A lakosság segítségét kéri a pápai rendőrség, miután a városban eltűnt egy 15 éves holland lány, Seline Engelina Marie Louis Kerseboom - közölték a hatósági honlapon.

A felhívás szerint a kamaszlány november 10-én pápai otthonából ismeretlen helyre távozott, és telefonján azóta nem elérhető. Körülbelül 165 centiméter magas, normál testalkatú, 60 kilogramm testsúlyú, hosszú szőkésbarna hajú, barnászöld szemű, fülében és orrában testékszert visel.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot, vagy értesítse a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2198-as hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.