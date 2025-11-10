MÚOSZ;veszélyek;mesterséges intelligencia;közös nyilatkozat;

Közös nyilatkozat a mesterséges intelligencia használatáról

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége és az alábbi szerkesztőségek közösen figyelmeztetnek a mesterséges intelligencia (AI) közéleti felhasználásának veszélyeire, és az AI-t alkalmazó szereplők felelősségére. 

Az aláírók felhívják a politikusokat, kampányszervezőket, közéleti szervezeteket, hogy tartózkodjanak a mesterséges intelligencia kampánycélú felhasználásától, azaz a valóságot önkényesen elferdítő tartalmak közlésétől. Bár 2026 áprilisa előtt különösen naivitásnak tűnhet ilyen kérést megfogalmazni irányukba, ám amennyiben érzik társadalmi felelősségüket, érezniük kell a kockázatokat is. Nekünk pedig kötelességünk felhívni erre a figyelmüket. 

A mesterséges intelligencia rendkívüli gyorsasággal terjedt el, gyakran még a digitális világot jól ismerők számára is gondot jelent a nem valódi vizuális tartalmak kiszűrése. A társadalom jelentős része a kreált képi világot, a mesterségesen generált kijelentéseket is valóságosnak gondolja. Tisztességes ember, tisztességes politikai erő nem alapozhatja a saját maga által várt győzelmét, sikerét hamisításra, nem valós információk terjesztésére.

Felhívjuk egyben a szerkesztőségek, tartalomgyártók figyelmét, hogy értékrendtől, pártszimpátiától függetlenül tartózkodjanak a manipulatív politikai kommunikáció terjesztésétől. Illetve ha feltétlen szükségszerű ezek bemutatása, akkor is törekedjenek minden szakmai eszközzel a valóság és a manipuláció közti különbség bemutatására, közösségük edukálására. A társadalmi kommunikáció minden felületén fontosnak tartjuk a közszereplők és az újságírók tudatosan vállalt etikus magatartását.

 Budapest, 2025.november 10.

A nyilatkozat aláírói:

Magyar Újságírók Országos Szövetsége

444.hu

Debreceni Nap

Élet és Irodalom

Független Helyi Lapok Közössége – Borsod24, Debreciner, KecsUP Hírek, Szabad Pécs, Szabolcs24, Szegeder, Szol24, Veszprém Kukac

Klubrádió

Magyar Hang

Magyar Narancs

Média1

Népszava

Nyugat.hu

Szemlélek

Válasz Online

A Fidesz mégis ezt a stratégiát követi.