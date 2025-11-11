Haditechnikai eszközöket lophattak el a Magyar Honvédség támogatásával készült akciófilm forgatásáról

Magyar Honvédség;lopás;rendőrség;nyomozás;haditechnikai eszközök;

A Telex értesülését megerősítették, a Tapolcai Rendőrkapitányság lopás miatt folytat nyomozást.

Filmes berkekben bevett dolog, hogy egy-egy forgatásnál használt eszközt a stábból valaki hazavisz jó emléknek, de ezek nem szoktak többek lenni egyszer használatos kellékeknél. Ami viszont a Magyar Honvédség által is finanszírozott Sárkányok Kabul felett című magyar akciófilm forgatásán történt, az túlmutat a megszokott gyakorlaton.

A Telex több forrásból is úgy értesült, 2024 őszén rendőrök jelentek meg a film újdörögdi forgatási helyszínén, miután lába kélt a Honvédség két szenzitív haditechnikai eszközének. A lapnak megerősítette az értesülését a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata, valóban megtörtént az eset, a Tapolcai Rendőrkapitányság lopás miatt folytat nyomozást. A Magyar Honvédség, amely szakmai partnerként vett részt a film elkészítésében, több hadieszközt is a stáb rendelkezésére bocsátott a film hitelessége érdekében.

Arról, hogy mi tűnt el pontosan, az eljárásra hivatkozva nem árultak el részleteket.

A Telex érdeklődött a film producerénél, Lajos Tamásnál is, a film sajtóosztályától azt a választ kapta, hogy Lajos Tamás producer nem kíván a Telexnek nyilatkozni. Lajos Tamás egyébként a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatójának, Altorjai Anitának a férje, ezért is érdekes, hogy a MTVA 2024 decemberében 1,3 milliárdos szerződést kötött a filmet gyártó Sárkányok Produkció Kft.-vel.

A Sárkányok Kabul felett november 20-ától látható a magyar mozikban.