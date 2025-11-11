Pintér Sándor el sem ment, a belügyi államtitkár kivonult a gyermekvédelem helyzetéről szóló bizottsági ülésről

gyermekvédelem;Országgyűlés;Pintér Sándor;államtitkár;Népjóléti bizottság;Szőlő utca;Fülöp Attila;Juhász Péter Pál;

2025-11-11 11:37:00 CET

A bizottság többi fideszes tagja is távol maradt, a belügyminiszter pedig Fülöp Attilát küldte maga helyett, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár azonban elhagyta a termet, miután a kormánypárti képviselők hiányában határozatképtelen volt a testület.

A gyermekvédelem helyzetéről kellett volna kedden tájékoztatnia Pintér Sándornak az Országgyűlés Népjóléti Bizottságát, belügyminiszter azonban nem vett részt az ülésen. A tárcavezető maga helyett Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt küldte, azonban egy néhány percig tartó, hangos sóváltást követően ő is távozott – számol be a hvg.hu.

A lap szerint Pintér Sándorhoz hasonlóan a bizottság fideszes tagjai is távol maradtak, csak az ellenzéki képviselők jelentek meg. Dobrev Klára EP-képviselő, DK-elnök is részt vett az ülésen, mégpedig a DK-s bizottsági elnök, Varga Zoltán meghívására. A bizottsági ülés elején Varga Zoltán megállapította, hogy a kormánypárti képviselők hiányában nem határozatképes a testület, így a napirendet sem tudják elfogadni.

Ekkor Fülöp Attila megindult az ajtó felé, Varga Zoltán azonban próbálta maradásra bírni, amiből néhány perces, hangos szóváltás lett.

Az államtitkár érvelése szerint, miután nem határozatképes a testület, ő nem tud mit tenni, a házszabály alapján napirend hiányában nem tud tájékoztatást adni, egyébként pedig úgy gondolja, a kormány tagjai már rendelkezésre álltak a parlamenti vitanapon. Varga Zoltán ezután emlékeztette Fülöp Attilát, hogy Pintér Sándor nem vett részt a parlamenti ülésen, Dobrev Klára pedig felhívta a figyelmét arra, hogy a házszabály ellenére azért azért elmondhatná a véleményét a létszámhiányos bizottságnak is.

„Ismeri a házszabályt, pontosan tudja, hogy amit önök csinálnak, az cirkusz” – mondta Fülöp Vargának, majd megígérte, az éves meghallgatáson Pintér Sándor meg fog jelenni, akkor majd ad tájékoztatást. Arra kérte a DK politikusait, hogy ne csináljanak politikai ügyet a gyerekek helyzetéből, majd kiment a teremből. Szabó Tímea, a Párbeszéd parlamenti képviselője szerint az államtitkár „egészen gyalázatos módon viselkedett”, semmilyen jogszabály nem tiltja neki, hogy akár egy informális ülés keretében válaszoljon a kérdésekre a gyermekvédelem ügyében.

A bizottság ülésére meghívták több civil szervezet, például a Világszép Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak képviselőit. Jelen volt Molnár László, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi vezetője is, aki annak idején ellenezte Juhász Péter Pál kinevezését a Szőlő utcai javítóintézet élére. Ő arról beszélt, számára nem meglepő, hogy az intézményben történt bűncselekményekről információkkal rendelkezők nem állnak ki a nyilvánosság, illetve a hatóságok elé, hiszen félnek tőle, hogy jelzési kötelezettségük elmulasztása miatt őket éri majd retorzió, ha most szólalnak meg – írja a lap.