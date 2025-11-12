Vonzó lett a spanyolországi lakás, egyre több magyar költözne vagy fektetne be

Ingatlan;Spanyolország;lakásvásárlás;kiköltözés;Podcast;

2025-11-12 05:45:00 CET

Kérdés, hol mekkora összeggel érdemes beszállni. Podcast.

Egyre több magyar választja Spanyolországot új vagy második lakóhelyeként, a bővülő helyi magyar közösség tagjainak körében különösen kedvelt Costa del Sol, ahol ma már 200 ezer euró felett lehet lakást vásárolni. Kérdés, hol érdemes még befektetni a spanyol ingatlanpiacon, mekkora összeggel lehet itt most beszállni, illetve mekkora értéknövekedésre és plusz költségekre számíthat, aki spanyolországi lakásvásárlást tervez. Az újépítésű ingatlanok ára 500 ezer euró felett kezdődik, a házak 800 ezer eurónál többe kerülnek, miután az árak átlagosan 15 százalékkal nőttek és nőnek tovább.

A témához kapcsolódó kérdésekről beszélgetett Czakó Lászlóval, az Amigo Húngaro Magyar Ingatlaniroda ügyvezetőjével és Rajki Diánával, a benalmadenai Ananas Apartman és Kávézó tulajdonosával Sándor Tünde gazdasági szakújságíró a Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély friss epizódjában. A podcast a kinti vállalkozás beindításához és munkavállaláshoz is hasznos gyakorlati információkkal szolgál.