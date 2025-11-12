Ingatlan;Spanyolország;lakásvásárlás;kiköltözés;Podcast;

Sándor Tünde, Rajki Diána és Czakó László

Vonzó lett a spanyolországi lakás, egyre több magyar költözne vagy fektetne be

Kérdés, hol mekkora összeggel érdemes beszállni. Podcast.

Egyre több magyar választja Spanyolországot új vagy második lakóhelyeként, a bővülő helyi magyar közösség tagjainak körében különösen kedvelt Costa del Sol, ahol ma már 200 ezer euró felett lehet lakást vásárolni. Kérdés, hol érdemes még befektetni a spanyol ingatlanpiacon, mekkora összeggel lehet itt most beszállni, illetve mekkora értéknövekedésre és plusz költségekre számíthat, aki spanyolországi lakásvásárlást tervez. Az újépítésű ingatlanok ára 500 ezer euró felett kezdődik, a házak 800 ezer eurónál többe kerülnek, miután az árak átlagosan 15 százalékkal nőttek és nőnek tovább.

A témához kapcsolódó kérdésekről beszélgetett Czakó Lászlóval, az Amigo Húngaro Magyar Ingatlaniroda ügyvezetőjével és Rajki Diánával, a benalmadenai Ananas Apartman és Kávézó tulajdonosával Sándor Tünde gazdasági szakújságíró a Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély friss epizódjában. A podcast a kinti vállalkozás beindításához és munkavállaláshoz is hasznos gyakorlati információkkal szolgál.

Az, hogy egy rendszer omladozik, abból is látszik, hogy nevetségessé válik, és az emberek már nem félnek tőle. A mostani állapot ugyan még nem a Kádár-rendszer vége, amikor a kabarékban mulattak az illetékes elvtársakon, de az Orbán-kormány is kezd komolytalanná válni az ígérgetései miatt. Erről is beszélgetett Bod Péter Ákos közgazdász és Lakner Zoltán politológus a Népszava új podcastjében, az Exitben a lap gazdasági rovatának vezetőjével, Szabó Brigittával. 