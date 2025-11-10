A bukás ott kezdődik, amikor nevetségessé válik a rendszer

Lakner Zoltán úgy fogalmazott: a szuperlatívuszokban és öntömjénezésben gondolkodó politikai kommunikációnak is megvan az a hátránya, hogy ha nem jönnek be a dolgok, akkor túlságosan nagy a kontraszt a kimondott szavak és a valóság között. A jövő évi országgyűlési választás szerinte emellett azért is érdekes lesz, mert Orbán Viktornak még soha nem kellett olyan környezetben küzdenie, amikor a gazdaság gyakorlatilag leállt és amikor az emberek elkezdték összekötni a bőrükön érzett nehézségeket a kormány munkájával. Bod Péter Ákos, a V21 társelnöke azt is elmondta: bár megrendelő egyelőre nincs, a háttérben folyik a munka, a szakmai elit nagyon gyorsan le tudna tenni egy kormányprogramot az asztalra.
A Népszava YouTube-csatornáján elérhető műsorban az is elhangzott: a politikai és gazdasági összeadódások miatt sosem volt még olyan erőteljes kísérlet arra, hogy az emberek véget vessenek a modern autokráciának, mint most. Úgy tűnik tehát, van kiút, a kérdés az, mire lesz elég az ellenzéki politikai akarat.