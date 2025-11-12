Úgy tűnik, lezajlott az Otthon Start Program gerjesztette nagy árrobbanás a lakáspiacon

lakáshitel;lakásárak;Otthon Start Program;

2025-11-12 11:37:00 CET

A drágulás olyan mértékű és gyors volt, hogy amiatt sokaknak el kell gyászolniuk eredeti vágyaikat.

Vélhetően lezajlott az Otthon Start Program gerjesztette nagy árrobbanás a lakáspiacon. A drágulás olyan mértékű és gyors volt, hogy amiatt sokaknak el kell gyászolniuk eredeti vágyaikat, mert immár nem ott, nem akkora és nem olyan felszereltségű otthont tudnak vásárolni, mint tervezték – mondta a Népszavának Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezetője. A független hitelközvetítő szakember tapasztalatai szerint a 3 százalékos fix hitel miatt nem a törlesztőrészlet a probléma ilyenkor, hanem az önerőelvárás, ami pár hét alatt több millióval nőtt, lehetetlen helyzetbe hozva sokakat.

Budapesten mára nagyrészt elfogytak a reális áron kínált, megfelelő minőségű lakások, a befektetőknek pedig már nem olyan „szexi” a piac, mint volt.

Ők még a nagy áremelkedés előtt, júliusban–augusztusban bevásároltak, most pedig már a jelentős értéknövekedés hozamát számolgathatják. Az eddigiekhez hasonló mértékű drágulásra már nem számítanak banki körökben sem, a piaci szakértők prognózisa szerint az áremelkedés üteme 2026-ban 8 százalék, 2027-ben 5 százalék körülire mérséklődhet. Idén az erős utolsó negyedév révén 139 ezres tranzakciószámot, jövőre pedig 155 ezret várnak, aminek jelentős részében hitelt is felhasználnak a vevők. Az Otthon Start Hitelprogrammal élők most a teljes hiteles vásárlói kör 40 százalékát teszik ki becslések szerint, de a számokat árnyalja, hogy vannak, akik piaci hitelt is kénytelenek felvenni. A piaci kamatozású lakáshitelek kamata 6,2–6,5 százalék között mozog, 6 százalék alá pedig azok tudnak menni, akik kombinált hitelt kérnek, esetükben ugyanis az Otthon Start kamattámogatása miatt megéri a banknak az engedményt megadni.

Januártól van esély arra – a GV Hitelközpont vezetője szerint –, hogy akkor elköteleződnek azok az érdeklődők is, akik most még keresgélnek, és közben tudomásul veszik, hogy vagy vásárolnak a megemelkedett árakon, vagy kimaradnak. Noha mindig vannak, akik árcsökkenésben bíznak, ilyen nem volt és nem is lesz: az árak nem mennek lefelé – legfeljebb oldalazás lehet majd, amikor nominálisan nem, de reálértékben esetleg már csökkenhet az áremelkedés üteme. Az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonját elérő használt lakáskínálat miatt beragadt a kereslet, viszont tervezőasztalról addig nem lehet az olcsó hitellel vásárolni, amíg a jogszabályi környezet nem változik. A 2022 előtti építési engedéllyel épülő projektek ügye a héten megoldódik, de a nagy tömeget majd a tervezőasztal mellől hitellel vásárlás lehetősége, a társasházi építményi jog érinti majd, ami várhatóan csak jövőre léphet életbe.

A nagy kérdés a vidék: hogy ott lesz-e akkora kereslet, amire tudnak építeni a fejlesztők olyan nagy és közepes városokban, ahol nincsenek ipari projektek, de a lakásállomány elavult. A budapesti telekárak miatt a fővárosi újlakáskínálat jelentős része az Otthon Start árplafonja felett kezdődik, miközben lehetnek olyan külső kerületek vagy agglomerációs települések, ahol viszont korlátozásokat vezet be az önkormányzat, mert a helyi infrastruktúra már oly mértékben túlterhelt.