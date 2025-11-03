Az Otthon Start ellenére a vártnál kevesebb lett az új lakáshitel szeptemberben

hitelpiac;lakáshitel;lakáshitelek;Otthon Start Program;

2025-11-03 14:33:00 CET

Nem biztos, hogy a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a szeptember elején elindult Otthon Start ellenére ugyanis sem a kihelyezett hitelösszeg, sem a szerződések száma nem lett kiemelkedő.

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) várva várt, szeptemberre vonatkozó jelzáloghitel-piaci adatai, amelyek most először adnak képet a szeptember 1-jén elindult Otthon Start Program hitelpiaci hatásairól. A korábban elhangzottakhoz képest azonban némi csalódást keltőek a most megjelent számok, ugyanis sem a kihelyezett hitelösszeg, sem a szerződésszám nem számít kiemelkedőnek – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Bank360.

A portál emlékeztet: a július elején bejelentett, majd szeptember 1-jén elindult hitelprogramtól mindenki az idén amúgy is pezsgő hitelpiac további élénkülését várta. A ma reggel publikált számok alapján azonban jóval szerényebb a bővülés mértéke, mint amit a korábbi nyilatkozatok, banki közlemények alapján várni lehetett.

Bár a szeptemberben újonnan kihelyezett 112,64 milliárd forint 6,6 százalékos bővülést jelent az augusztusi 105,69 milliárd forinthoz képest, a júliusi 141,94 milliárdhoz képest 20,6 százalékos visszaesésről beszélhetünk.

Pedig a júliusban kihelyezett hitelösszeg csupán a harmadik legmagasabb volt eddig az évben. Ez idáig májust tekinthetjük 2025 legaktívabb hónapjának, amikor is 148,66 milliárd forint volt az újonnan kötött lakáshitelek szerződéses összege – ahhoz képest a szeptemberi eredmény már 24,2 százalékkal volt alacsonyabb. Tény, ebben a szezonális hatás is közrejátszhatott, lévén a tavaszi-nyári hónapok gyakorta erősebbek szoktak lenni, mint az őszi-téli időszak – jegyzi meg a portál.

Ugyanakkor az idei szeptemberi eredmény év/év alapon sem számít kiemelkedőnek: amíg 2024 szeptemberében 113,96 milliárd forint volt az új lakáscélú hitelek szerződéses összege, addig a mostani eredmény 1,2 százalékkal szerényebb.

A hitelösszeg mellett a szerződések száma sem ért el kiemelkedő eredményt. A jegybanki adatok szerint idén szeptemberben 5 677 darab lakáshitel-szerződés köttetett, ami mindössze 0,2 százalékkal haladta meg az augusztusi 5 663-at, miközben 4,5 százalékkal elmaradt a tavaly szeptemberi 5 943-tól. Az idei évben egyébként ebből a szempontból is május volt a legerősebb hónap, amikor is 7 598 darab lakáshitel-szerződés született – 33,8 százalékkal több, mint az Otthon Start Program indulásának hónapjában.

Azt azonban nem lehet kijelenteni, hogy egyáltalán nem látszik a program hatása: az új szerződéseken belül a támogatott lakáshitelek aránya jelentősen megugrott a korábbiakhoz képest, összege 20 milliárd forinttal emelkedett.

Ugyanis míg augusztusban23,94 milliárd forint, szeptemberben már 42,81 milliárd forintot tett ki az új támogatott hitelek szerződéses összege, ami 78,8 százalékos emelkedést jelent. Ebben a szegmensben év/év alapon is bővülésről beszélhetünk, ugyanis tavaly szeptemberben mindössze 28,56 milliárd forintnyi támogatott hitel került kihelyezésre, amihez képest a mostani eredmény 49,9 százalékos bővülést jelent. Sőt, a támogatott hitelek idén szeptemberi eredménye még a már sokat emlegetett májusi 30,69 milliárd forintot is 39,5 százalékkal múlta felül.

A támogatott lakáshitelek teljes kihelyezésen belüli aránya is növekedett: a teljes 112,64 milliárd forintos kihelyezésnek szeptemberben 38 százaléka volt támogatott lakáshitel, míg a piaci lakáshitelek aránya 62 százalék volt. A támogatott hitelek teljes kihelyezésen belüli aránya 2025. január-augusztusban 19,3 százalék és 22,7 százalék között ingadozott, és a tavalyi évben sem sikerült egyetlen egyszer sem elérni a 30 százalékos részarányt – írja a Bank360.

A portál szerint több minden állhat a számok hátterében. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a benyújtott kérelmek jelentős része szeptember végén még elbírálás alatt állt, így a program valós hatását csak az októberi adatok fogják tükrözni. A másik lehetséges forgatókönyv, hogy a benyújtott kérelmek egy része elakad, például mert az igénylő hitelképtelen vagy nem felel meg a program valamelyik feltételének, így az ügyletek nem jutnak el a szerződéskötésig.

De az is lehet, hogy egyszerűen csak valóban kisebb az érdeklődés a program iránt, mint amire számítani lehetett. Ez azonban lényegében szembe menne minden korábbi hitel- és lakáspiaci, valamint kormányzati nyilatkozattal és megnyilvánulással, de ez csak az októberi adatok megjelenése után fog kiderülni.