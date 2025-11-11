Erőss Gábor: Attól félek, hogy egy bizniszpártként működő, a Fidesz érdekeit szolgáló kamuformációt szeretnének összebarkácsolni

Barabás Richárd;Erőss Gábor;Párbeszéd-Zöldek;választás 2026;

2025-11-11 20:00:00 CET

A Párbeszéd – most először - önállóan indulna a választáson valamilyen új formációként. Utóbbiról szerdán várhatóak részletek, ám a párt társelnökének, Barabás Richárdnak a bejelentése kilépési hullámot indított. Erőss Gábor józsefvárosi önkormányzati képviselő a társelnököt szólította fel távozásra.

A bejelentés tényleg hideg zuhanyként érte önt, és a pártot?

Azóta megtudtam, hogy a pártnak csak az egyik felét, mert voltak beavatottak, akiket meghívtak egy erről szóló előkészítő beszélgetésre. Én ezek szerint nem tartoztam azok közé, akik elég közel vannak a tűzhöz, vagy megbízható elvtársnak számítanak.

Új pártot alapítanak, a Párbeszédet nevezik át, vagy egy Tiszán kívüli ellenzéki összefogás készül?

Hát igen, ezt én is találgatom, és Barabás Richárd beharangozója valóban kétértelmű volt. Én attól tartok, hogy a Párbeszéd erőforrásainak felhasználásával valamilyen új brandet építenek, ami végső soron az ellenzéki tábor megosztását fogja szolgálni. Még akkor is, ha megengedem, hogy vannak, akik jóindulatúan vagy jóhiszeműen vesznek részt ebben. Önmagában legitim felvetés, hogy szükség van baloldalra, vagy Tiszán kívüli ellenzékre, viszont ami most zajlik, az szerintem árt az ellenzéki szavazóknak, és attól félek, hogy egy bizniszpártként működő, a Fidesz érdekeit szolgáló kamuformációt szeretnének összebarkácsolni.

Ebben más pártok is benne lesznek?

Vannak pletykák, de ez még tényleg csak feltételezés tud lenni. A bejelentés azért is dühített, mert ha már zöld társadalomról beszél a Párbeszéd, akkor legalább egy picit csináljon úgy, mintha tudná is, miről szól ez. Mi elvileg baloldali zöldpárt vagyunk, ehhez képest Ricsi egy liberális krédóval állt ki. Amivel semmi baj nincs, ezek a hívószavak nagyon rokonszenvesek, csak hát a Momentum is elmondhatná őket. Arra tippelek, hogy esetleg azokkal a momentumosokkal próbál összeállni, akik ellenezték, majd nem fogadták el a pártjuk döntését, hogy nem indulnak a választáson.

Nem beszélt Barabással hétfő óta?

A belső pártfelületen megpróbáltam, amit egyébként most már hónapok óta megteszek, de semmilyen kezdeményezésre nem reagálnak. Sőt, nyáron az indulásról való vitát is lesöpörték, amit én kezdeményeztem.

Ezt mivel indokolták?

Azzal, hogy ez még nem aktuális, mert nem tudjuk, milyen játékszabályok lesznek a választáson. Akkor én megkérdeztem, hogy ugye nem arról van szó, hogy arra várunk, hogy a Fidesz megkönnyítse – mondjuk a parlamenti küszöböt leszállítva – a kisebb pártok indulását, és kedvet csináljon a Tisza elleni induláshoz? Erre kitérő válaszokat kaptam, meg azt, hogy majd úgyis a kongresszus dönt. Persze, ez formálisan így van, de ha kész tények elé állítják a pártot, vajon mi történik? Emiatt már most sorra lépnek ki az emberek, és függesztik fel a párttagságukat.

Ön is kilép?

Most már csak azért sem, mert látszik, hogy kifejezetten erre apellálnak, a vezetés külön célja, hogy a maradék belső ellenállás is megszűnjön. De azért sem fogok, mert ott leszek majd azon a kongresszuson is, amelyik dönteni fog, és legkésőbb ott ki fog derülni, hogy a párt erőforrásait mibe akarják becsatornázni. Ha egy új formáció létrehozásába, az nem is volna jogszerű. Szóval ott leszek, amikor a költségvetésünkről döntünk, illúzióim persze nincsenek. Addigra – ahogy mondtam – szép lassan további emberek is kiléphetnek majd, akiknek már nincs ehhez gusztusuk, nem akarnak harcolni, vagy szégyellik, hogy még tagjai ennek a pártnak.

Az önálló indulás lehet a Párbeszéd párt vége?

Ez nagyon frappánsan hangzik, de ami biztos, hogy egy szűk kör megszerezte a teljes ellenőrzést az egykor szebb napokat látott baloldali zöldpárt felett. És ne felejtsük el, hogy a mostani lépéssel még Karácsony Gergelyt is nagyon kínos helyzetbe hozzák, hiszen ő is tagja ennek a pártnak. Ez is szégyen.

A főpolgármester támogatja ezt?

Én nem akarok az ő nevében nyilatkozni. Tudom, hogy valakiben ez is felmerült, de szerencsére, úgy tudom, ő nincs benne, és nem ő kavar.

Honnan lesz 71 egyéni jelöltjük, ami a listaállítás feltétele?

Állítólag már elkezdték őket toborozni a tagság megbízhatónak számító köreiben. De ez is érthetetlen, hiszen Barabás Richárd azt hazudja, hogy Magyar Péter jelöltjeit kell támogatni egyéniben. Beleállna egy ilyen könnyű lelepleződésbe? Vádaskodni nem szeretnék, az olvasók fantáziájára bízom, hogy kitől kaphatnak hátszelet a jelöltállítási folyamathoz. Azzal, hogy ezeket elmondtam, nem az a célom, hogy megrágalmazzam a saját párttársaimat, hanem hogy tudassam: ez mégiscsak egy jobb sorsra érdemes párt, ezért nem szabadna eltékozolnunk a maradék erkölcsi tőkénket. Ha ezt a játékot most végigjátsszák, akkor nem egy választásra, hanem nagyon hosszú időre játsszák el a baloldal és a zöldek hitelét és lehetőségeit.