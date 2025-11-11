kilépés;párbeszéd;V. Naszályi Márta;

2025-11-11 12:58:00 CET

Kilép a Párbeszédből V. Naszályi Márta - erősítette meg lapunknak az I. kerület volt polgármestere. A politikus a pontos okokról egyelőre nem akart nyilvánosan beszélni, de annyit elárult: hosszú ideje nem érezte magát „komfortosan” a Párbeszéd által követett irányvonallal; amellett, hogy szerinte a zöldpolitikájuk elsikkadt, az egyházellenes kampányt sem támogatta.

V. Naszályi Márta annyit elárult, hogy az utolsó csepp a pohárban párttársa, Barabás Richárd hétfői bejelentése volt, aki „egy teljesen új alapokon nyugvó szervezet” életre hívásáról beszélt, amely indulna a 2026-os parlamenti választáson.

Úgy tudjuk, a párt tagjai közül hétfő óta többen is jelezték, hogy elhagyják a Párbeszédet, a Barabás Richárd által bejelentett indulásba ugyanis csupán egy szűk kör volt beavatva, z ellenzéki párt jó része azonban nem.