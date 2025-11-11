Orbán Viktor: Amikor Donald Trump azt mondta, hogy Magyarország nem kap szankciómentességet, akkor már tudtam, hogy megadja

politika;Magyarország;interjú;Orbán Viktor;ATV;Donald Trump;Orbán-Trump 2025;

2025-11-11 17:30:00 CET

A miniszterelnök szerint a szankciómentességre kezet fogtak, addig van hatályban, amíg Donald Trump az elnök, ő pedig a miniszterelnök.

Cikkünk nemsokára frissül!

Amikor Donald Trump azt mondta, Magyarország nem kap engedményt az orosz szankciók alól, már akkor tudtam, hogy megkapjuk a szankciómentességet – jelentette ki Orbán Viktor kedden az ATV Mérleg című műsorában.

A kormányfő úgy fogalmazott, nem tudott erről előzetesen, hanem „kigondolta”, mivel ha egy üzletember valaminek felnyomja a tétjeit, akkor meg akar állapodni. Neki azzal érvelt: – Nézd, elnök úr, az a helyzet, hogy te ezt megcsinálod, tönkreteszed Magyarországot. (...) Térdre esik a magyar gazdaság, (...) vannak vezetékek, (...) vannak kiegészítő kisebb vezetékek. Hogy oldjam én ezt meg? Ha te ezt megcsinálod – mondtam –, háromszorosára fog nőni minden magyar háztartásban az energiaárak – mesélte a műsorvezetőnek, Rónai Egonnak.

Kijelentette, Donald Trumpnál nem érdemes blöffölni, ráadásul az elnök nem szereti, ha átverik. Az időkorlát nélküli szankciómentességre pedig kezet fogtak, az lényegtelen, mit mond az amerikai külügyminisztérium. – Ő azt mondja, hogy rendben van, megértettük, megállapodtunk, így dolgozzátok ki.

Tehát ezt most úgy kell érteni, hogy amíg ott ő az elnök és én vagyok a miniszterelnök. Itt addig ez a magyar rezsicsökkentés szempontjából életbevágóan fontos megállapodás van. Ha ez 20 év lesz, akkor 20 évig van

– jelentette ki.

Mint ismert, Orbán Viktor a pénteki washingtoni sajtótájékoztatóján állt nyilvánosság elé azzal, hogy Magyarország „általános, időkorlát nélküli” szankciómentességet kap az Egyesült Államoktól az orosz kőolaj és az orosz földgáz vásárlásának a tilalma alól. Az Egyesült Államok nevében ezután ezt a Fehér Ház, vagyis a Trump-adminisztráció cáfolta többször is, mondván, csak egy évre kapta meg a szankciómentességet, az ATV interjújában most mégis csak a washingtoni külügyminisztérium cáfolatáról esett szó.

Arról, hogy a szankciómentességről szóló bejelentésnek semmi értelme, ebben az elemzésünkben írtunk részletesen.

A miniszterelnök némiképp váratlanul kedd délelőtt állt nyilvánosság elé azzal, hogy interjút adott Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában. A nyáron már felröppentek hírek arról, hogy bemegy a kereskedelmi televízió stúdiójába, de ezt akkor még cáfolták.

Orbán Viktor a legutóbb 2010-ben adott interjút a tőle hivatalosan független sajtónak, akkor ugyancsak az ATV-nek. Akkor az Egyenes beszéd vendége volt, Kálmán Olga kérdezte.