Orbán Viktor: Amikor Donald Trump azt mondta, hogy Magyarország nem kap szankciómentességet, akkor már tudtam, hogy megadja

Amikor Donald Trump azt mondta, Magyarország nem kap engedményt az orosz szankciók alól, már akkor tudtam, hogy megkapjuk a szankciómentességet – jelentette ki Orbán Viktor kedden az ATV Mérleg című műsorában.
A kormányfő úgy fogalmazott, nem tudott erről előzetesen, hanem „kigondolta”, mivel ha egy üzletember valaminek felnyomja a tétjeit, akkor meg akar állapodni. Neki azzal érvelt: – Nézd, elnök úr, az a helyzet, hogy te ezt megcsinálod, tönkreteszed Magyarországot. (...) Térdre esik a magyar gazdaság, (...) vannak vezetékek, (...) vannak kiegészítő kisebb vezetékek. Hogy oldjam én ezt meg? Ha te ezt megcsinálod – mondtam –, háromszorosára fog nőni minden magyar háztartásban az energiaárak – mesélte a műsorvezetőnek, Rónai Egonnak.
Kijelentette, Donald Trumpnál nem érdemes blöffölni, ráadásul az elnök nem szereti, ha átverik. Az időkorlát nélküli szankciómentességre pedig kezet fogtak, az lényegtelen, mit mond az amerikai külügyminisztérium. – Ő azt mondja, hogy rendben van, megértettük, megállapodtunk, így dolgozzátok ki.
Tehát ezt most úgy kell érteni, hogy amíg ott ő az elnök és én vagyok a miniszterelnök. Itt addig ez a magyar rezsicsökkentés szempontjából életbevágóan fontos megállapodás van. Ha ez 20 év lesz, akkor 20 évig van
Orbán Viktor a legutóbb 2010-ben adott interjút a tőle hivatalosan független sajtónak, akkor ugyancsak az ATV-nek. Akkor az Egyenes beszéd vendége volt, Kálmán Olga kérdezte.