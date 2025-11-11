Jakabos Zsuzsáék ellen ítélt a Kúria

Kúria;Világjátékok;Jakabos Zsuzsanna;

2025-11-11 17:55:00 CET

Nem jár a sportolóknak az eredményességi jutalom, amelynek összege 119,5 millió forint.

Nem jár jutalom Jakabos Zsuzsa úszónak és társainak a 2022-es egyesült államokbeli Birminghamben rendezett Világjátékokon - ahol az olimpián nem szereplő számokban mérték össze tudásukat a résztvevők - szerzett érmeik után, így döntött kedden a Kúria.

A Telex szerint a felülvizsgálati tanácsban helyet foglaló öt bíró úgy foglalt állást, hogy a jogerős másodfokú ítélet ellenére nem jár a sportolóknak az eredményességi jutalom, amelynek összege 119,5 millió forint, a több mint kétmilliós perköltséget a versenyzőknek kell kifizetniük.

Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna azért fordultak a bírósághoz, mert a 2022-es Világjátékok után nem kapták meg a jutalmukat az eredményeik után.

A Világjátékokon olyan sportágak szerepelnek, mint a kick-box, a kajak-kenu maratoni változata, a görkorcsolya, a búvárúszás vagy a vízi életmentés, 2022-ben Birminghamben 224 versenyszámban avattak bajnokot, 73 ország szerzett érmet, Németország 24 első hellyel zárt az élen, mögöttük az Egyesült Államok és Ukrajna lett a második 16-16 bajnoki címmel. Magyarország tizenegy első hellyel a hatodik helyen végzett. Voltak olyan versenyszámok, amik után vita nélkül megkapták az érintettek a jutalmukat. Azokban a számokban nem kaptak jutalmat a sportolók, amelyekben a Kúria szerint az indulók létszáma nem érte el azt a határt, ami felett a magyar jogszabályok szerint jár az anyagi elismerés. A sportolók vitatják ezt az állásfoglalást.

Bognár Viktor, a versenyzők jogi képviselője szerint meg kell várni az ítélet írásos indoklását, utána lehet dönteni a további lépésekről.