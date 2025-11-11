Nem jár a sportolóknak az eredményességi jutalom, amelynek összege 119,5 millió forint.
2:11.26 perccel csapott a célba, 1.4 másodperccel megelőzve a második helyezettet, Juliette Marchand-t.
A 18 éves győztes magyar versenyző 4:37.56 perccel csapott a célba, 33 éves honfitársa 4:39.79-cel lett második.
A háromszoros olimpiai bajnok 200 méter pillangón 2:07.07 perces eredménnyel diadalmaskodott.
Egy aranyat és egy bronzot szerzett a magyar versenyző. Szombaton is világcsúcsok születtek a Duna Arénában.
Női 200 méter vegyesen Jakabos Zsuzsanna lett a második. A döntők 17 órakor kezdődnek a Duna Arénában.
Hosszú két arany- és egy bronzérmet nyert az úszók idei világkupa-sorozatának második állomása, a dohai viadal csütörtöki nyitónapján.
200 méter háton és vegyes úszásban aranyat, 800 méter gyorson ezüstöt, 4X100 méteren pedig bronzot nyert az olimpiai bajnok.
Egy aranyat, egy ezüstöt és két bronzot szerzett a háromszoros olimpiai bajnok.
A 29 éves úszó pillangó -és hátúszásban is szépen teljesített, mellben azonban alulmaradt ellenfeleivel szemben.
Magyar ezüst és bronzérem is született a Mare Nostrum úszóverseny utolsó állomásán.
Hosszú Katinka győzött, Jakabos Zsuzsanna pedig ezüstérmet szerzett 400 méter vegyesen a Mare Nostrum úszóverseny-sorozat záróállomásának első, szombati napján Monacóban – írja az MTI.
A címvédő Hosszú Katinka a legjobb idővel jutott az esti döntőbe, Jakabos Zsuzsanna pedig a 12. helyen végzett 400 méter vegyesen vasárnap a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokság zárónapján.
A magyar női 4x200 méteres gyorsváltó 7:51.03 perces idővel a hatodik helyen végzett.
Hosszú Katinka fináléba jutott a 200 méter vegyes hétfői elődöntőjéből a riói olimpián, a szám másik magyar indulója, Jakabos Zsuzsanna tizedik lett.
A szám háromszoros világbajnoka, Hosszú Katinka a legjobb idővel jutott be a döntőbe 400 méter vegyesen a riói olimpia első, szombati versenynapján, míg a másik magyar, Jakabos Zsuzsanna 13. lett az előfutamokban.
Remekül debütált a magyar úszóválogatott a netanyai rövidpályás Európa-bajnokságon. Hosszú Katinka – az előfutamban világcsúcsot elérve – 400 méter vegyesen diadalmaskodott, míg 100 méter háton a legjobb idővel jutott be a mai fináléba. A férfiak sem maradtak aranyérem nélkül. Bernek Péter 400 méter gyorsúszásban állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
A női 400 méter vegyes döntőjében második helyen célba ért Jakabos Zsuzsannát utólag kizárták a netánjai rövidpályás úszó Európa-bajnokság szerdai nyitónapján.
Hosszú Katinka női 400 méter vegyesen, míg Bernek Péter férfi 400 méter gyorson nyert aranyérmet a netánjai rövidpályás úszó Európa-bajnokság szerdai nyitónapján.
Utolsó állomásához érkezik az úszók idei világkupa-sorozata, melynek Dubaj ad otthont ma és holnap. Összetettben Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna és Verrasztó Dávid dobogós helyről várja az egyesült arab emírségekbeli viadalt.
Hosszú Katinka négy remek eredménnyel kezdte az éremhalmozást a tokiói úszó Világkupa nyitónapján. A Vasas világbajnoka 200 méter gyorson és 200 méter vegyesen is diadalmaskodni tudott. Előbbi számban Jakabos Zsuzsanna a dobogó második helyére állhatott fel.
Jakabos 50 méter gyorson 25.79 másodperes idejével - egyéni legjobbjától 42 századdal elmaradva - futamában a hatodik, összesítésben pedig a 35. helyen végzett.
A győri úszósport első felnőtt bajnoki címét szerezte meg az országos bajnokság második napján Jakabos Zsuzsanna, aki 200 méter vegyesen nyert.
A magyar úszóválogatott tagjai az elmúlt napokban három helyszínen ugrottak medencébe. Az eindhoveni nemzetközi bajnokságon Cseh László (50 m pillangó, 200 m vegyes), Jakabos Zsuzsanna (200 és 400 m vegyes), Balogh Gábor (100 és 200 m hát), Kapás Boglárka (800 m gyors), Takács Krisztián (50 m gyors) és Bernek Péter (400, 800 és 1500 m gyors) is olimpiai A szintes, vagyis riói ötkarikás indulásra jogosító eredményt ért el.
Két ezüstérem az év női úszójának választott Hosszú Katinka révén, két szép helyezés 200 gyorson (Kozma Dominik 4., Bernek Péter 5.), valamint a női gyorsváltó helytállása (szintén 4. helyen végeztek) – ez a dohai rövid pályás világbajnokság nyitónapjának mérlege.
Lubickol a férfirajongásban, fürdőzik a sikerekben, címlapokról mosolyog vissza ránk, szép, szexi, mégis nagyon távol van a celebvilágtól: az eredményeivel szeretne kitűnni. Mindössze 15 éves volt, amikor Athénban részt vett az első olimpiáján, ott volt Pekingben és Londonban. Annyira vidám, hogy még álmában is nevet. Jakabos Zsuzsanna rövid pályás úszó Európa-bajnokot faggatva ugrottunk fejest élete rejtelmeibe.
Öt magyar úszó is rangos nemzetközi versennyel búcsúztatja az évet. Ketten az Európa-Amerika párviadalon indulnak az öreg kontinens képviseletében Glasgow-ban: a vasárnap zárult dániai rövidpályás Eb-n 400 méter vegyesen aranyérmes Verrasztó Dávid és a korábbi ifjúsági olimpiai bajnok Biczó Bence.