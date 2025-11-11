„Előreléptünk minden szinten!”

A magyar úszóválogatott tagjai az elmúlt napokban három helyszínen ugrottak medencébe. Az eindhoveni nemzetközi bajnokságon Cseh László (50 m pillangó, 200 m vegyes), Jakabos Zsuzsanna (200 és 400 m vegyes), Balogh Gábor (100 és 200 m hát), Kapás Boglárka (800 m gyors), Takács Krisztián (50 m gyors) és Bernek Péter (400, 800 és 1500 m gyors) is olimpiai A szintes, vagyis riói ötkarikás indulásra jogosító eredményt ért el.