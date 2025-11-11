Magyar Péter az Orbán-interjúról: Egy ilyen ember nem lehet tovább miniszterelnök

Orbán Viktor;gyermekszegénység;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-11-11 19:45:00 CET

Szerinte a kormányfő egy „propaganda-interjút” adott az ATV-nek.

Döbbenetesnek nevezte a miniszterelnök gyermekszegénységről tett állítását a Tisza Párt elnöke.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Orbán Viktor egy keddi, az ATV-nek adott interjúban többek közt – a gyermekszegénységet firtató kérdésre – azt mondta, hogy „szegénységügyben jó pályán vagyunk”. Majd amikor a műsorvezető visszakérdezett, ebben az esetben miért él több százezer szegény gyermek az országban, azt felelte: „Szívesen felkészülök konkrét számokból, és a következő alkalommal térjünk erre vissza.”

Magyar Péter a beszélgetést úgynevezett „propaganda-interjúnak” minősítette, ahol szerinte előre megírt kérdésekre kellett válaszolnia a kormányfőnek. „Döbbenet. Egy ilyen ember nem lehet tovább miniszterelnök. És nem is lesz” – zárta reakcióját.