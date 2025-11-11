MSZP: Legyen parlamenti vitanap a gyermekszegénység felszámolásáról!

Tartson a parlament vitanapot a gyermekszegénység felszámolásának lehetséges módjairól! Ha ugyanis Magyarország valóban fejlődne, mint ahogy azt a Fidesz megpróbálja elhitetni, nem kellene egyre több gyereknek ingyenkonyhákon ennie, a szülők ki tudnák fizetni a tankönyveket, és a családok a nyári táboroztatást is meg tudnák oldani saját zsebből. Az, hogy egyre több gyerek szorul állami segítségre, arról árulkodik, hogy Magyarországon úgy terjed a szegénység, mint a pestis - olvasható az MSZP közleményében.