Kelet-Európában és Közép-Ázsiában 19 százalékkal nőtt a nélkülöző kiskorúak száma.
Jelképes, csupán 350 forintos mozijegy áráért most bárki segíthet a Nógrád megyei Szirák községnek és iskolájának: nem kell mást tenni, mint a Cinego felületén jegyet váltani, hogy megnézhessük a Milk (Tej) című hatperces rövidfilmet, mely egy Móra Ferenc-novella alapján készült, a szereplői pedig helyi iskolások, akiknek tanárát Hajduk Károly színművész (Akik maradtak, A martfűi rém, Félvilág) alakítja. A valóságos elemekkel tarkított fiktív történet érzékletesen mutatja be a település atmoszféráját és az ott élő gyerekek életét. Sokuk számára az iskolai étkezés jelenti a nap fénypontját.
Hazánkban minden ötödik gyerek szegénységben él, és százezret is meghaladja azoknak a száma, akik lakóhelyükön nem jutnak háziorvosi ellátáshoz. A születéskori helyzet meghatározza a gyerekek egész életét. A Hintalovon Alapítvány a napokban publikálta a tavalyi évre vonatkozó Gyermekjogi Jelentést, lesújtó adatokkal. A családbarát kormány túl keveset tesz a gyerekekért, miközben naponta történnek tragédiák, melyek többsége egy jól működő gyermekvédelmi rendszerrel megelőzhető lenne.
A rossz lakhatási körülmények között élő kiskorúak aránya 2010 óta 19-ről 27 százalékra emelkedett.
A gyerekszegénységgel az a helyzet, hogy öt év múlva nem lehet bepótolni, amit ma elmulasztunk – figyelmeztet Bass László szociológus.
Az iskolakezdés miatt az idén is augusztusban fizetik ki a szeptemberi családtámogatásokat. Sok helyen ez többet árt, mint segít - például pont a "hosszú hónap" miatt kerülhetnek uzsorások karjába a szegény famíliák.
A kis falvakban élő munkanélküli családokat sokszor megfosztják még a gyerekek után járó juttatástól is, pedig nekik kellene a támogatás. Szakemberek szerint differenciáltan kellene emelni a pótlékot.
Nem dupla családi pótlékot ad a kormány, csak előbbre hozza a következő kifizetést, ami a legszegényebbeknél krízishelyzetet teremthet szeptember végén. – Egyszerű kommunikációs trükk a kormány részéről, amikor Rétvári Bence bejelenti, hogy két családi pótlékot kapnak a családok augusztusban – jelentette ki a Népszavának Farkas Zsombor, a Gyerekesély Egyesület elnökségi tagja.
Több millió fővel nőtt a gyermekszegénység az EU és OECD tagállamainak többségében a gazdasági válság következtében - derül ki az Oxford University Press és az UNICEF kiadásában megjelenő friss tanulmányból, ami 41 országban vizsgálta a gyermekszegénységet 2007 és 2014 között. A gyermekszegénység az európai országok kétharmadában növekedett ebben az időszakban. Magyarország nemzetközi összehasonlításban is sokat költ családtámogatásra, azonban válság idején a gyermekszegénység mértéke erősebben nőtt hazánkban, mint a népesség egészéé vagy az Európai Unió tagállaminak gyermekeié.
„Miközben Magyarországon a kormányzat letagadja a problémát és a miniszterelnök főtanácsadója arról beszél, hogy csak felelőtlen szülőknek vannak éhező gyermekei, addig az Európai Parlamentben a mai napon már szavazni is fogunk egy olyan jelentésről, amely a gyermekszegénység felszámolásával kapcsolatban fogalmaz meg konkrét követeléseket” – nyilatkozta Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő a strasbourgi plenáris ülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján.
A miniszterelnök az Országgyűlés mai ülésén - amikor a kabinetet kérdezhetik a képviselők - egy kérdésre válaszolva kijelentette: az elmúlt 25 évben messze a Fidesz-KDNP-kormány tett a legtöbbet a gyermekszegénység ellen.
A frissen közzétett statisztikai kimutatások alapján Nagy-Britanniában minden hatodik gyermek él a hivatalosan meghúzott szegénységi szint alatt. Az arány ugyan csökkent, hisz az ezredforduló táján még 26 százalék körül mozgott, s mostanra ez 17 százalékra esett vissza, ám az érintettek száma nemigen változott, most is 2,3 millió körül jár – áll a brit munkaügyi tárca éves jelentésében.
Miért nincs társadalmi felháborodás, ha a politika nem tesz semmit a gyermekszegénység ellen?
Tartson a parlament vitanapot a gyermekszegénység felszámolásának lehetséges módjairól! Ha ugyanis Magyarország valóban fejlődne, mint ahogy azt a Fidesz megpróbálja elhitetni, nem kellene egyre több gyereknek ingyenkonyhákon ennie, a szülők ki tudnák fizetni a tankönyveket, és a családok a nyári táboroztatást is meg tudnák oldani saját zsebből. Az, hogy egyre több gyerek szorul állami segítségre, arról árulkodik, hogy Magyarországon úgy terjed a szegénység, mint a pestis - olvasható az MSZP közleményében.
2,64 milliárd forintot fordít a kormány a szociális nyári gyermekétkeztetésre az idén. Ez nagyon jó hír azok után, hogy a Fidesz négy éve folyamatosan növelte a gyermekszegénységet is Magyarországon, és 2010 után mintegy 30 ezer gyerektől elvette az ingyenes nyári étkezés lehetőségét - írja közleményében Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP elnökségi tagja.
1990-ben még naponta 38 000 5 év alatti kisgyerek halt meg a világban megelőzhető okok miatt. Tavaly ugyenez a szám 19 000 volt, idén már „csak" 18 000. Az UNICEF 157 országban dolgozik a gyerekek életének megmentéséért és jobbá tételéért. Programjait csak és kizárólag adományokból finanszírozza.