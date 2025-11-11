Csőbombával akart végezni sógorával egy férfi, mert azt gondolta, kikezdett a feleségével

robbantás;letartóztatás;emberölési kísérlet;csőbomba;

2025-11-11 21:28:00 CET

Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia.

Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki ellen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt nyomoz – közölte egy keddi tájékoztatásában a Budapest Környéki Törvényszék.

A gyanúsított az áldozat sógora. A két férfi között idén tavasszal romlott meg a viszony, mert azt feltételezte, hogy rokona viszonyt szeretne létesíteni a feleségével. Ettől kezdve nem keresték egymás társaságát. November 7-én a jelenleg letartóztatásban lévő férfi készített egy „eladó” feliratú táblát, amelyre ráírta sógora és felesége telefonszámát is, majd beszerzett egy csőbombát.

Aznap a nő külföldön tartózkodott, így a férfi egyedül volt otthon. Este az elkövető a házhoz hajtott, az „eladó” táblát a kocsibehajtó kapujára erősítette, a robbanószerkezetet pedig egy szatyorba rejtve ugyanoda akasztotta, majd elhagyta a helyszínt. Másnap reggel a ház tulajdonosa kiment, levette a kapuról a táblát, és magához vette a szatyrot is, amikor a csőbomba felrobbant. A repeszek a kezén és a lábán okoztak vérző sérüléseket. Az áldozat és egyik szomszédja riasztotta a mentőket, akik kórházba szállították a férfit, ahol a testében maradt repeszdarabok egy részét eltávolították. A hatóságok megállapították, hogy ha a szatyrot az arcához vagy a mellkasához emelte volna, a robbanás akár halálos következményekkel is járhatott volna.

Mind a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, mind a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel feltételezhető, hogy a gyanúsított megszökik vagy elrejtőzik, ezért indokolt a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottat, amelyet követően – az ügyészi indítvánnyal egyetértve – elrendelte a férfi letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2025. december 11-ig.

A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és a védő fellebbezést nyújtott be ellene, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.