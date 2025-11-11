Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia.
Az Egyesült Államok elnöke a nagypénteki békemegállapodás 25. évfordulójára utazik Belfastba.
Állítja, igazából nem akarta megölni Trump kritikusait, de tudta,hogy akár fel is robbanhatnak.
"Ha a demokratákra szavazol, minden a pokolra jut".
Egy 50-es éveiben járó floridai férfi lehet a gyanúsított. Az elmúlt napokban számos ismert embernek küldtek levélben robbanószerkezetet.
A robbanószerkezeteket egy netes útmutató alapján készíthették, az FBI igazgató-helyettese szerint újabb küldeményekre is számítani lehet.
A küldeményeken a jelzések hasonlóak azokhoz, melyek a Sorosnak és Clintonnak küldött csomagokon voltak.
A tettes nem a lenyomozható postai kézbesítést használta, futárral vagy személyesen vihette el a robbanószerkezetet a milliárdos üzletember villájához.
Kisméretű, de működőképes robbanószerkezetet talált vasárnap a rendőrség egy észak-írországi háborús megemlékezés helyszínén. A hatóságok szakadár republikánus csoportokat sejtenek a háttérben.
Nem köthető terrorszervezethez az a pokolgép, amelyet egy bolgár buszon találtak Magyarországon május végén, az ügy hátterében cégek közötti konkurenciaharc áll - tájékoztatta Pintér Sándor belügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát a testület keddi, zárt ülésén, az ülésről távozó képviselők szerint.
Várhatóan Pintér Sándor belügyminiszter jövő héten esedékes bizottsági meghallgatásán kapja meg az M0-s autóút Anna-hegyi pihenőjében egy bolgár turistabuszon talált gyanús csomagról kért tájékoztatását az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága - közölte a testület szocialista elnöke a Népszabadsággal.
Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága azonnali írásos tájékoztatást vár a nemzetbiztonsági szolgálatoktól a múlt szombaton magyar területen áthaladó buszon megtalált csőbombával vagy ahhoz hasonló eszközzel kapcsolatban - közölte a testület szocialista elnöke.
Hivatalosan semmit sem tudni az M0 autóúton egy bolgár autóbuszon talált – állítólag nagy pusztításra képes – bomba eredetéről, elhelyezésének céljáról. Terrortámadás lehetőségéről éppúgy beszélnek, mint fuvarozók közötti konkurenciaharcról. A pokolgép-szakértő szerint a csőbomba primitív, de pusztító fegyver lehet, Magyarországon már több ilyen támadás történt. A Terrorelhárítási Központ (TEK) - amely közvetlenül nem vesz részt az eset kivizsgálásában - szintén azt állítja, hogy az eddigi információk alapján nem merült fel ideológiai vagy politikai indíttatású terrorcselekmény gyanúja.