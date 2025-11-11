Rejtélyes csőbomba a buszon

Hivatalosan semmit sem tudni az M0 autóúton egy bolgár autóbuszon talált – állítólag nagy pusztításra képes – bomba eredetéről, elhelyezésének céljáról. Terrortámadás lehetőségéről éppúgy beszélnek, mint fuvarozók közötti konkurenciaharcról. A pokolgép-szakértő szerint a csőbomba primitív, de pusztító fegyver lehet, Magyarországon már több ilyen támadás történt. A Terrorelhárítási Központ (TEK) - amely közvetlenül nem vesz részt az eset kivizsgálásában - szintén azt állítja, hogy az eddigi információk alapján nem merült fel ideológiai vagy politikai indíttatású terrorcselekmény gyanúja.