Törökország közlése szerint 20 katona vesztette életét a grúziai repülőgép-szerencsétlenségben

Grúzia;Törökország;repülőgép-szerencsétlenség;katonai repülőgép;

2025-11-12 07:19:00 CET

Az Azerbajdzsánból Törökországba tartó C-130-as katonai teherszállító repülőgép kedden zuhant le Grúziában, a történtek okairól azonban továbbra sem tudni semmit.

A török védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy életét vesztette a lezuhant török katonai teherszállító repülőgépen utazó mind a 20 katona – írja a Reuters.

Mint arról beszámoltunk, a C-130 típusú gép Azerbajdzsánból indult vissza Törökország felé, és kedden zuhant le Grúziában. Hogy mi okozta a szerencsétlenséget, amely a legsúlyosabb katonai baleset a NATO-tagállamban 2020 óta, azt továbbra sem tudni, Ankara egyelőre nem közölt részleteket. Ma arról tájékoztattak, hogy a török és a grúz hatóságok szerdán megkezdték a vizsgálatot a baleset helyszínén.

Szerdán a török védelmi minisztérium közzétette a balesetben meghalt 20 katona nevét is. Azerbajdzsán és Grúzia vezetői, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is részvétüket fejezték ki az áldozatok családtagjainak. Tom Barrack, az Egyesült Államok törökországi nagykövete szintén kifejezte országának szolidaritását Törökországgal a baleset után. Yasar Güler török védelmi miniszter kedden beszélt grúz és azerbajdzsáni kollégáival, valamint Azerbajdzsán vezérkari főnökével, hogy megbeszéljék a kutatási és mentési műveleteket.

A török hadseregben rendszeresen használják a C-130-as gépeket személyszállításra, illetve logisztikai műveletekben is bevetik őket. A világ légierői által széles körben használt C-130 Hercules repülőgépeket gyártó amerikai cég, a Lockheed Martin ugyancsak részvétét fejezte ki, egyúttal azt ígérte, hogy a vizsgálat során mindenben együttműködik Törökországgal.