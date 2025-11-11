Kétnapos EU-csúcsot hívtak össze decemberre Lvivben

Ukrajna EU-csúcstalálkozót rendez az ország EU-tagságát előkészítő folyamatok folytatására, illetve annak megakadályozására, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétójával megakadályozza azt – írja a Politico. Egy az uniós tagországoknak küldött meghívó alapján az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozóját december 10-én és 11-én tartják a nyugat-ukrajnai Lvivben.
A levelet az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia, és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nevében közösen küldték szét a kormányoknak. A diplomaták a Politico információi szerint megpróbálják áthidalni a Magyarország ellenállása okozta késedelmeket Ukrajna EU-csatlakozási folyamatában, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója ellenére keresik a módját, hogy Kijev kérelmét előmozdítsák.
A cikk idézi a meghívó szövegét, amely szerint a megbeszélések fő témája Ukrajna EU-tagság felé vezető útján való előrelépése lesz. – A találkozó lehetőséget ad az elért eredmények számbavételére, a következő lépésekkel kapcsolatos gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs erőfeszítései iránti politikai támogatásunk megerősítésére – írták.Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor Vlagyimir Putyint támogatja azzal, hogy blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tarasz Kacska ugyancsak a Politicónak nyilatkozott októberben. Akkor az ukrán miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy még az év vége előtt előrelépés történhet az EU-csatlakozási folyamatban, köszönhetően a Magyarország ellenállását áthidaló kreatív megoldásoknak.