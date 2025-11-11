támogatás;Ukrajna;EU-csatlakozás;miniszterek;EU-csúcs;december;Lviv;

2025-11-11 18:42:00 CET

Kétnapos EU-csúcsot hívtak össze decemberre Lvivben

Az uniós tagországok illetékes miniszterei azért utaznak Ukrajnába, hogy szomszédunk leendő EU-tagságának támogatása mellett megtalálják az ellenszerét Orbán Viktor vétójának.