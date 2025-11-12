444: fideszes önkormányzatoknak dolgozó pécsi céghez kötődik a földgázos áfacsalási ügy egyik főszereplője

földgáz;Pécs;gázkereskedelem;áfacsalás;

2025-11-12 08:16:00 CET

A Hungaro Energy Kft. gázkereskeelmi engedélyét tavaly ősszel függesztették fel, majd a NAV zárolta a számláikat, a társaság nyár óta csődvédelem alatt áll.

A pécsi Hungaro Energy Kft. az egyik olyan, valós gázkereskedelmi tevékenységet folytató cég, amely érintett a több tízmilliárd forint értékű gázos áfacsalási ügyben – erősítette meg a 444 érdeklődésére a társaság korábbi tulajdonosa.

A lap szerint Katics József tavaly áprilisban szállt ki a 17 éve működő társaságból, amelynek alapításától 2024. április 24-ig tulajdonosa és vezetője volt. A társaságot 2008-ban egy építőipari cégen, a kizárólagos tulajdonában álló Platina-Bau Zrt.-n keresztül ő, valamint két fia alapította.

A két vállalkozást az azonos tulajdonosi körön kívül az is összekötötte, hogy kifejezetten jó pozícióban voltak a mindenkori mohácsi városvezetésnél, de a pécsi önkormányzattal is gyümölcsöző kapcsolatuk alakult ki 2009 után. A dátum azért érdekes, mert egészen az alapítástól addig, 2009 júniusáig a Platina-Bau aláírásra jogosult munkavállalója volt Nagy Csaba fideszes politikus. Miután ő kilépett a cégtől, pécsi alpolgármester lett, jelenleg pedig a szigetvári körzet parlamenti képviselője – írja a lap.

A Platina-Bau elnyert több kisebb-nagyobb mohácsi kivitelezői munkát, alvállalkozóként beszállhatott a pécsi főtér felújításába, de részt vehetett a Zsolnay Kulturális Negyed építésében is, aztán 2020-ban a Platina-Bau elnyerte a mohácsi kikötőépítésre a város által kiírt közbeszerzést. Az uniós pénzből megvalósítani tervezett beruházás ötmilliárd forintos költségvetéssel indult, azonban ahogy a Telex idén nyáron megírta, most már 15 milliárdnál járnak. Hogy a plusz tízmilliárdot ki állja, azt nem tudni, bár áprilisban a Lázár János vezette építési minisztérium is megjelent a beruházásban.

A lap szerint Katics Józsefék energetikai vállalkozásának szintén jól ment Mohácson. Az önkormányzati városgazdálkodási vállalata, valamint Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. is a Hungaro Energytől vette a gázt, de szerződött partnerük volt a szintén mohácsi székhelyű, ma már állami tulajdonban álló Baranya Víz Zrt.

A cég tavalyelőtt már 49,857 milliárd forintos, tehát az egy évvel korábbinál csaknem ötször nagyobb árbevétellel zárt.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal aztán 2024. október 17-én közölte, hogy október 25-i hatállyal 90 napra felfüggeszti a társaság földgáz-kereskedelmi engedélyét. A cégnyilvántartásból kiderül, hogy egy nappal korábban, október 16-án már végrehajtást rendelt el a társaság ellen a NAV.

„Az a helyzet, hogy a fiam cége gázt vett, és akiktől vásárolt, azok elcsalták az áfát. De hogy pontosan mi történt, én azt nem tudom, én a Hungaro Energynek akkor már nem voltam semmiféle senkije, nem volt róla információm”

– nyilatkozta a 444-nek Katics József, aki megerősítette, hogy ez a vásárlás már a tavaly áprilisi kiszállása után történt. Megismételte, hogy az áprilisi kiszállása után tranzakciókról semmi nem tud, így azt sem, kiktől vette a fia cége a gázt. Azt is mondta, hogy csődvédelem alatt áll a cég, és a NAV zárolta a számláikat.

A Válasz Online nyomán nemrég lapunk is megírta, hogy 2023-ban és 2024-ben nagyságrendileg 67 milliárd forint áfát mulasztottak el befizetni a magyarországi földgáz-kereskedelem egyes vállalkozásai. Legalább egy éve nyomoznak az ügyben, és két gyanúsított január óra előzetes letartóztatásban van, de vádat még senki ellen sem emeltek, ráadásul iparági források szerint az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhetett. A „gázmaffia” néven is emlegetett bűntényről már korábban beszámolt a magyar sajtó, ám annak léptékét és működési rendszerét eddig nem ismerhette meg a nyilvánosság.