A ellenzéknek gyanús a MET jelenléte a gázkereskedelemben

Az Együtt szerint indokolatlan az évente mintegy 50 milliárd forintos jövedelmet lefölöző MET Zrt. jelenléte a magyar gázkereskedelemben, ezért az ellenzéki párt választ vár arra: milyen érdekek állnak a cég helyzetbe hozása mögött, és azon keresztül nem áll-e a magyar kormány orosz gazdasági körök nyomása alatt.