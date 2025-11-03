A lap iparági forrásai szerint az elkövetők politikai védelmet élvezhettek.
Az érintett vállalkozás az egyik állami szereplőre mutogat.
Pénz híján nem tudja ellátni fogyasztóit az ország egyik legkisebb, tavaly óta egy önkéntes tűzoltó jegyezte gázcége. Az ügyfeleket egyelőre az ország biztonsági készleteiből látják el.
A MET nevű gázkereskedő a Pécsi Törvényszéken első fokon elvesztette a Tóth Bertalan ellen indított pert - tudtuk meg a felektől.
Az MSZP számításai szerint a MET Zrt. 150 milliárd forintot "kaszált" a kormány által jogszabályban biztosított gázkereskedelmi rendszerrel, miközben 4,1 milliárd forint volt a magyar állam haszna.
Az Együtt szerint indokolatlan az évente mintegy 50 milliárd forintos jövedelmet lefölöző MET Zrt. jelenléte a magyar gázkereskedelemben, ezért az ellenzéki párt választ vár arra: milyen érdekek állnak a cég helyzetbe hozása mögött, és azon keresztül nem áll-e a magyar kormány orosz gazdasági körök nyomása alatt.