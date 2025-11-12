Felcsúttól is elvesz 19 millió forintot Nagy Márton

kormányrendelet;megszorítások;Nagy Márton;

2025-11-12 13:45:00 CET

Kazincbarcikát csaknem 3 milliárd forintos tételben fosztja ki a kormány, de természetesen Budapestet is ismét milliárdos tételben sarcolja meg a miniszter.

Rendeletben tartja a markát az Orbán-kormány: a Magyar Közlönyben közzétett, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által szignózott rendelkezés településekre lebontva sarcolja az önkormányzatok helyi iparűzési adó (hipa) bevétel „többlete” címén.

A listát elemző hvg.hu felidézi, hogy a Versenyképes Járások Programnak nevezett kormányzati sarcot tavaly ősszel jelentette be Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, melynek keretében 100 százalékos adót vetettek ki arra a bevételre, amely a 2024-es évhez képest idén befolyó iparűzési adó összegén felül van. Az elvett pénzt pedig járásonként újraosztják.

A most közzétett lista értelmében a Fővárosi Önkormányzatnak ugyan nem kell pluszban fizetnie, de a budapesti kerületeknek annál inkább, összesen több mint egymilliárd forintot. Közülük is kiugróan sokat kell fizessen a második kerület, több mint 439 millió forintot. Rajta kívül csaknem 250 milliót kell fizessen az első kerület, illetve 100 millió felett kell befizetnie az ötödik és a hetedik kerületnek is. Csak kilenc olyan budapesti kerület van, amelyet nem sarcol meg a kormány, legalábbis most novemberben.

Így sem a főváros járt azonban a legrosszabbul: hat másik településnek ugyancsak milliárdos tételben veszi el a pénzét az Orbán-kabinet, s közülük is kiemelkedik Kazincbarcika, a Borsod megyei város kasszáját ugyanis több mint 2,9 milliárd forinttal rövidíti meg a kormány. Rajta kívül a következő településektől vonnak el milliárdokat:

Székesfehérvár (1,4 milliárd forint),

Szombathely (1,3 milliárd forint),

Dunaharaszti (1,3 milliárd forint),

Hatvan (1,2 milliárd forint),

Szigetszentmiklós (1 milliárd forint)

Ezen kívül még jóval több település van, amelyet több száz millió forintos befizetési kötelezettség terhel. Ilyenek egyebek mellett Sellye (376 millió forint), Kétújfalu (494 millió forint), Szarvas (573 millió forint), Csongrád (656 millió forint), Szabadegyháza (496 millió forint), Mosonmagyaróvár (676 millió forint), Sopron (528 millió forint), Gönyű (548 millió forint), Eger (686 millió forint), Göd (813 millió forint), Bugyi (838 millió forint) és Dunaföldvár (918 millió forint).

Felcsútnak, Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc szűkebb pátriájának 19 millió forintot kell fizetnie a rendelet értelmében.