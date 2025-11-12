Eurostat: az egész EU-ban csak a görögök és bolgárok átlagfizetése rosszabb a magyarokénál

Európai Unió;Eurostat;fizetések;átlagkereset;átlagbérek;

2025-11-12 13:26:00 CET

Az uniós statisztikai hivatal közzétette az egyes EU-tagállamokban dolgozók teljes munkaidős, kiigazított átlagfizetés-adatait a 2024-es évre vonatkozóan. E szerint egy magyar munkavállaló éves bruttó átlagkeresete az uniós átlag felét sem éri el, de Szlovákia és Románia is lehagyta Magyarországot.

Az Európai Unió statisztikai hivatala szerdán közzétette az EU-tagállamokban dolgozók teljes munkaidős, kiigazított átlagfizetés-adatait a 2024-es évre vonatkozóan. Az összesítésből kiderül, hogy Magyarország továbbra is a sor végén kullog: csak két uniós országban volt rosszabb a helyzet ezen a téren tavaly.

Az Eurostat adatai szerint 2024-ben az EU egészét tekintve az éves bruttó átlagkereset teljes munkaidős foglalkoztatásra vetítve 39 800 euró volt, ami 5,2 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez képest. Az éves átlagbér a tagállamok közül Luxemburgban volt a legmagasabb (83 000 euró), ezt követte Dánia (71 600 euró), illetve Írország (61 100 euró).

Ezzel szemben a legalacsonyabb éves átlagfizetéseket Bulgáriában (15 400 euró), Görögországban (18 000 euró) és Magyarországon (18 500 euró) mérték.

Az itthoni éves átlagbér tehát csak az uniós átlag szűk felét teszi ki, és kevesebb, mint például a szomszédos Szlovákiában (20 300 euró) és Romániában (21 100 euró). A külföldön munkát vállaló magyarok körében igencsak népszerű Ausztria és Németország ráadásul az ötödik és hatodik helyen áll 58 600, illetve 53 800 eurós éves átlagfizetésekkel.

Az átlagkeresetek kiszámításába egyébként a részmunkaidős foglalkoztatást is beleszámították oly módon, hogy a fizetésüket teljes munkahetire átváltották, hogy pontosabb értéket lehessen kapni a valós viszonyokról. Mindehhez érdemes külön hangsúlyozni, hogy tavalyi adatokról van szó, vagyis a fizetések azóta jellemzően növekedtek valamelyest.