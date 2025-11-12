Cseh Katalin csatlakozik a párbeszédes Barabás Richárd új politikai szervezetéhez, melynek Humanisták lesz a neve

párbeszéd;Barabás Richárd;Momentum;humanisták;Cseh Katalin;

A Momentum közölte, ők továbbra is a kormányváltást támogatják és csalódottak, hogy Cseh Katalin más utat választott.

Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője csatlakozik a párbeszédes Barabás Richárd által bejelentett új politikai mozgalomhoz - ezt a Facebookon közölte. A politikus azzal a felütéssel kezdte indoklását, hogy „túl sok a tesztoszteron, és túl kevés az emberség”.

Cseh Katalin kifejtette a bejegyzésben: „mélyen hisz abban”, hogy „Magyarország nem attól lesz erős, ha minden erőből akarunk megoldani”. Úgy folytatta, „tudom, hogy sokan érzik most azt, amit én: hogy kell még valami más. Nem új ellenség, hanem új hang. Nem új vezér, hanem új közösség. Ezért kezdek most bele egy új munkába olyan emberekkel, akik szintén hisznek egy szabadabb, európaibb és emberségesebb Magyarországban.”

A videóban megjelenő közös kép alapján az új szerveződés a „Humanisták" nevet viseli, színe pedig a rózsaszín lesz. Ezzel összhangban Cseh Katalin profilképe is immár rózsaszín hátterű. Barabás Richárd a videó végén arról beszélt, hogy szerinte jobb lenne a következő parlament, ha „egy kicsit több szivárványos és EU-s zászló lenne ott, kicsit több elfogadás és kevesebb kirekesztés”.

Bejelentésével Cseh Katalin homlokegyenest szembement (eddigi?) pártja, a Momentum döntésével, amely deklarálta, hogy a kormányváltás esélyei érdekében nem indul el a jövő évi parlamenti választáson. A párt ennek megfelelően a Facebookon közzétett reakciójában megerősítette, hogy nem indulnak a választáson, helyette inkább kormányváltást szeretnének.

Csalódás, hogy Cseh Katalin más utat választott - szögezték le.

A Momentum hangsúlyozta, Magyarország liberális pártjaként és közösségeként egyértelmű céljuk, hogy 2026 után is képviseljék azokat a progresszív, liberális és zöld értékeket, amikben hisznek, pontosan tudják azonban, hogy sikerrel ezt csak egy kormányváltást követően tehetik meg.

„Ezért a nehéz, de szükséges utat választottuk: nem indulunk a jövő évi választáson, hogy ne veszélyeztessük a kormányváltást az ellenzéki szavazatok megosztásával. Cseh Katalin mai bejelentésével más utat választott. Csalódtunk benne, mert bár a Momentum útja valóban fájdalmas lemondásokkal jár, hisszük hogy ez a helyes irány” - fogalmaz a Momentum közleménye. Végezetül pedig leszögezték, ők ezen az úton haladnak tovább, s „Cseh Katalin nélkül is minden erőnkkel a kormányváltásért fogunk dolgozni a 2026. április 12-ig hátralévő 151 napban” - zárta bejegyzését az ellenzéki párt.

Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke már nyáron is arról nyilatkozott, hogy pártjával önállóan tervez indulni a jövő évi választásokon. Ez azért bizonyult érdekesnek, mert a Párbeszéd támogatottsága létezése óta soha nem haladta meg az 1 százalékot, ennek ellenére 2014 óta jelen vannak parlamentben, amelynek kizárólagos oka az, hogy soha nem indultak el önállóan semmilyen választáson. November 10-én aztán Barabás bejelentette, hogy egy „új alapokon nyugvó szervezet színeiben” indulna.

Elképzelése azonban még saját közösségében sem aratott osztatlan sikert, V. Naszályi Márta volt budavári polgármester például jelezte is, hogy kilép a Párbeszédből Barabás Richárd akciója miatt. Az ellenzéki politikus lapunknak nyilatkozva kifejtette, hogy hosszú ideje nem érezte magát „komfortosan” a Párbeszéd által követett irányvonallal: elsikkadt a zöldpolitikájuk és a párt egyházellenes hergelését sem támogatta, az utolsó csepp a pohárban azonban Barabás Richárd hétfői bejelentése volt az új politikai szervezetről. Erőss Gábor józsefvárosi önkormányzati képviselő pedig szintén lapunknak nyilatkozva elmondta, ő attól tart, hogy Barabás Richárdék a Párbeszéd erőforrásainak felhasználásával valamilyen új brandet építenek, ami végső soron az ellenzéki tábor megosztását fogja szolgálni. „Önmagában legitim felvetés, hogy szükség van baloldalra, vagy Tiszán kívüli ellenzékre, viszont ami most zajlik, az szerintem árt az ellenzéki szavazóknak, és attól félek, hogy egy bizniszpártként működő, a Fidesz érdekeit szolgáló kamuformációt szeretnének összebarkácsolni” - fogalmazott.