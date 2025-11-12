Orbán Viktor bejelentette: meghosszabbítják a kamatstopot

Orbán-kormány;Orbán Viktor;kamatstop;

2025-11-12 13:48:00 CET

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában számolt be először a kormányülésen meghozott döntésről.

„A kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülésen meghozott döntést a Harcosok Klubja Facebook-csoportjában, számol be a Telex.

A lap emlékeztet: a kormány még 2022 januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amelyet azóta már többször meghosszabbított, 2023. elejétől pedig a diákhitelekre is kiterjesztette. A Bankszövetség idén májusban „gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályosnak” nevezte az intézkedést.