Orbán Viktor bejelentette: meghosszabbítják a kamatstopot

„A kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülésen meghozott döntést a Harcosok Klubja Facebook-csoportjában, számol be a Telex.
A lap emlékeztet: a kormány még 2022 januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amelyet azóta már többször meghosszabbított, 2023. elejétől pedig a diákhitelekre is kiterjesztette. A Bankszövetség idén májusban „gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályosnak" nevezte az intézkedést.