Legendák vettek futballklubot

2025-11-12 16:00:00 CET

Ettől a szezontól már bajnoki mérkőzéseket játszik az uruguayi negyedosztályban a Luis Suárez és Lionel Messi tulajdonában lévő labdarúgócsapat.

Ebben a szezonban mutatkozott be a legalacsonyabb osztályban, az uruguayi labdarúgó-bajnokság negyedik vonalában a Deportivo LSM csapata, amelynek két világklasszis, Luis Suárez és Lionel Messi a tulajdonosa. A gárda 11 forduló után kilenc győzelemmel és két vereséggel, 27 ponttal vezeti a tabellát, jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Rincón együttesét.

Luis Suárez 2018-ban alapította a klubot Deportivo LS néven, a két betű a csatár monogramjára utalt. A klub székhelye a százezer lakosú Ciudad de la Costa, az uruguayi csatár itt vásárolt meg egy nyolc hektáros telket, amelyre felépített egy edzőközpontot, három nagypályával és négy kisebb játéktérrel. A centerpálya köré 1400 férőhelyes lelátó épült, amely bővíthető, ha a vállalkozás sikeres lesz és a csapat a vezetői álmokat teljesítve magasabb osztályban szerepel majd.

Lionel Messi idén májusban csatlakozott a projekthez, az argentin klasszis csapattársa Luis Suáreznek az észak-amerikai profi ligában (MLS) szereplő Inter Miami együttesében.

"Büszke vagyok és nagyon boldog, hogy kiválasztottál ehhez a vállalkozáshoz - mondta Messi fél évvel ezelőtt egy Instagramra feltöltött videóban, amikor hivatalosan bejelentették belépését tulajdonosként a klubba. - Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy minél sikeresebb egyesületet építsünk fel közösen."

Az edzőközpont fejlesztése folyamatosan zajlik, medencéket és tornatermeket is építenek. Luis Suárez egy interjúban elmondta, hogy az elsődleges cél minél több gyermekkel megszerettetni a sportolást, a rendszeres mozgást. Napközben iskolai osztályok használják a pályákat, melyeken délután, illetve este a felnőtt együttes és az utánpótlás-csapatok edzenek.

Luis Suárez és Messi a napi munkában nem vesznek részt, a központot egy korábbi uruguayi válogatott játékos, Álvaro Recoba vezeti. A 49 éves Recoba 1995-2007 között 69 mérkőzésen lépett pályára az uruguayi válogatottban, ezeken a meccseken 11 gólt szerzett. Pályafutása jelentős részét Európában töltötte, 1997-tól 2008-ig volt az olasz élvonalbeli Internazionale játékosa.

Visszavonulása után az uruguayi élvonalbeli Nacional együttesénél dolgozott 2020-tól 2024-ig, előbb asszisztens-, majd vezetőedzőként. A Deportivo LSM-nél technikai igazgatóként foglalkoztatják, az ő feladata a komplexum működtetése, a pályák kiadása, kapcsolattartás a bérlőkkel, illetve a felnőtt együttes edzéseinek, meccseinek megszervezése, a zökkenőmentes lebonyolítás biztosítása.