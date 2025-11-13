Fidesz;Győr;Pintér Bence;

2025-11-13 06:00:00 CET

Mint egy tisztességes autó sebessége, ugyanolyan lendülettel forr fel az ember agyvize a fideszes politikusok képmutatásától. Ugyanígy járunk, ha belenézünk a győri közgyűlés üléseinek felvételeibe. A települést Pintér Bence polgármester a Tiszta Szívvel a Városért színeiben igyekszik vezetni, és igen nehéz dolga van a masszív fideszes többséggel szemben.

A győrszentiváni városrészt tavaly elbukta a választáson a Fidesz. Ez nem maradhat büntetlenül. Az ott áthaladó út állapota sok év alatt olyan gyalázatos lett, hogy már a teljes lezárással kellett számolni. A kasszában állítólag kevés a pénz, minden fillérnek meg kell gondolni a helyét. A város a tervek szerint átcsoportosított volna 50 millió forintot a javításra. Ezt fideszes szavazati többséggel lefújták. Egy hétig kattogtak a kormánypárti agytröszt fogaskerekei, mire kiforrta magát annak a terve, hogyan lehetne egyik kézzel adni, közben a másikkal jóval többet elvenni. Az útfelújítást, mint salátatörvénynél szokás, módosító javaslatokkal csomagolták egybe, a város idei tartalékát, 166 millió forint elköltését szavazták meg. Ahogy azt hasonló esetekben máshol látjuk, a településeket végletekig kiszipolyozó Fidesz helyi képviselői, élükön ez esetben a módosító javaslat atyjával, Antal Imrével, ilyenkor fejükre csapják az irgalmas szamaritánus sapkát, bevételek után érdeklődnek, elmaradt fejlesztéseket rónak fel. Egy fontos kérdés viszont elmaradt. Az, hogy ha egy testületben már-már a képzeletbeli fideszes ötnegyed teljesül, miért nem saját magukat kérik számon döntések és végrehajtások ügyében.

Nap mint nap fülünkben csengenek Orbán Viktor szavai, mely szerint ők nem vetemednének arra, hogy elhallgattassák azokat, akik nem értenek egyet velük. Mint a gyerek, aki csak szavakat hall ki egy hosszabb intelemből, a rejtett üzenetet régóta értjük. És értik a győriek is, amikor saját bőrükön tapasztalják, hogy a fideszes kéz ugyan maga felé hajlik, de ami útjába kerül és ellenáll neki, az bizony vetemedik.