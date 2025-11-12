vírus;járvány;óvoda;tömeges megbetegedés;Eger;

Korábbi felvétel

Közel negyven gyerek betegedett meg egy egri óvodában

Többen kórházi ápolásra szorulnak. 

Több gyermeknél és dolgozónál hányással, hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Joó János Tagóvodájában a november 11-ről 12-re virradó éjjel – közölte szerdán Facebook-oldalán Eger önkormányzata.

A tájékoztatás szerint az eddigi adatok alapján mintegy negyven gyermeket és három felnőttet érintett a hirtelen fellépő rosszullét. A gyerekek közül hárman kórházi ellátásra szorultak, állapotuk a kezelések hatására javul, és a körülményekhez képest jól vannak. Az önkormányzat közölte, hogy az intézményben már a reggeli órákban megtörtént a fertőtlenítés, valamint elvégezték a szükséges megelőző intézkedéseket. Az illetékes hatóság a helyszínen vizsgálatot tartott.

A közlemény szerint az önkormányzat az intézménnyel együtt folyamatosan egyeztet az érintett hatóságokkal, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatást fognak adni.

Néhány nappal korábban a Pest vármegyei Veresegyházán is tömeges, hányással és hasmenéssel járó megbetegedést jelentettek az önkormányzat felé.

