Közel negyven gyerek betegedett meg egy egri óvodában

2025-11-12 16:46:00 CET

Többen kórházi ápolásra szorulnak.

Több gyermeknél és dolgozónál hányással, hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Joó János Tagóvodájában a november 11-ről 12-re virradó éjjel – közölte szerdán Facebook-oldalán Eger önkormányzata.

A tájékoztatás szerint az eddigi adatok alapján mintegy negyven gyermeket és három felnőttet érintett a hirtelen fellépő rosszullét. A gyerekek közül hárman kórházi ellátásra szorultak, állapotuk a kezelések hatására javul, és a körülményekhez képest jól vannak. Az önkormányzat közölte, hogy az intézményben már a reggeli órákban megtörtént a fertőtlenítés, valamint elvégezték a szükséges megelőző intézkedéseket. Az illetékes hatóság a helyszínen vizsgálatot tartott.

A közlemény szerint az önkormányzat az intézménnyel együtt folyamatosan egyeztet az érintett hatóságokkal, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatást fognak adni.

Néhány nappal korábban a Pest vármegyei Veresegyházán is tömeges, hányással és hasmenéssel járó megbetegedést jelentettek az önkormányzat felé.